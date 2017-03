FESTA DELLA DONNA 2017/ Frasi, auguri e sms: in allarme i fiorai piacentini, contro gli abusivi (7 marzo 2017)

FESTA DELLA DONNA 2017, FRASI, AUGURI E SMS: IN ALLARME I FIORAI PIACENTINI, CONTRO GLI ABUSIVI (7 MARZO) - Il simbolo principe della Festa della Donna 2017 è senza dubbio la mimosa. Come a San Valentino è il cioccolatino il vero re, così anche durante questa giornata all'insegna del femminile ha il suo must. Dalle torte ai regali a tema, fino ovviamente ai fiori. Un classico, certo, ma cosa ne pensano i fiorai? La Categoria dei fioristi continuano intanto a lottare contro i venditori abusivi, che proprio in occasione dell'8 marzo, rischiano di influenzare negativamente le vendite degli esercenti. La richiesta della Categoria piacentina in particolare, ha richiesto nei giorni scorsi, come si legge sui giornali locali, cche l'Amminisstrazione Comunale prenda dei seri provvedimenti contro i venditori illgali. Una lettera aperta è stata inoltre inviata a Piero Romualdo Vergante, il Comandante della Polizia Municipale della città, così come ai diversi funzionari di giustizia e a Paolo Dosi, il Sindaco. Il Presidente Enzo Casaroli, il cui gruppo aderisce all'iniziativa Unione Commercianti, ha sottolineato come l'illegalità influenzi negativamente anche lo stato, andando a minare la filiera del commercio che si estende lungo il territorio di Piacenza. Nella maggior parte dei casi, scrive, gli abusivi si trovano in piazza o in luoghi strategici per attirare i cittadini, così come nei parcheggi. In tal senso, si è richiesto l'intervento delle forze dell'ordine perché mettano fine agli abusivi, soprattutto durante la Festa della Donna 2017.

