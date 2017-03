GUARDIA GIURATA UCCISA/ Siracusa, si indaga su un collega: lo sparo alla testa è stato accidentale?

GUARDIA GIURATA UCCISA, SIRACUSA: SI INDAGA SU UN COLLEGA. LO SPARO E' STATO ACCIDENTALE? (7 MARZO 2017) - Secondo le prime indagini, Massimo Calogero Giuliana, una guardia giurata di Siracusa di 47 anni, si sarebbe sparato in modo accidentale. L'episodio, infatti, sarebbe avvenuto mentre scendeva dall'auto di servizio, ma il colpo, partito per errore, lo ha raggiunto alla testa e lo ha ucciso. In quel momento, a bordo del veicolo si trovava anche un collega, che in queste ore è stato interrogato dagli inquirenti. Immediata l'apertura delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Siracusa, che ha richiesto al medico legale Francesco Coco, di eseguire l'autopsia sul corpo di Massimo Calogero Giuliana. Le analisi verranno effettuate nella giornata di oggi, e potranno chiarire se il colpo che ha raggiunto la guardia giurata in un punto molto vicino alla nua, sia partito davvero in modo accidentale. Per ora, il partner della vittima, sottolinea La Sicilia, è sotto indagine per atto dovuto e non perchè ci siano effettivamente indizi a suo sfavore. In base alle prime ricostruzioni di Augusta, il 47enne sarebbe rimasto ucciso durante l'inseguimento di due ladri che stavano cercando di rubare in un cantiere edile. Nella concitazione di quei momenti, Massimo Calogero Giuliana ha imbracciato l'arma, con il colpo in canna, ed avrebbe cercato di aprire la portiera con la stessa mano in cui teneva la pistola.

