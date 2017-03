INCIDENTE STRADALE / Piacenza, frontale tra auto: due morti e tre feriti (Ultime notizie oggi, 7 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE PIACENZA: DUE MORTI E TRE FERITI IN SCONTRO FRONTALE TRA AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 7 MARZO 2017) - E' grave il bilancio di un incidente stradale che si è verificato stanotte lungo la strada provinciale vicino a Borgonovo Valtidone, in provincia di Piacenza: due morti e tre feriti. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa l'incidente stradale è avvenuto poco prima della mezzanotte. Si è trattato di uno scontro frontale tra auto. In base ad una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Piacenza, sembra che un'auto che proveniva dalla direzione opposta abbia sbandato e abbia provocato l'incidente stradale. Nell'impatto sono morti due uomini, di 30 e di 48 anni: erano entrambi residenti in provincia e stavano rientrando insieme ad altri due amici da una partita di calcio amatoriale. Non si conoscono al momento i motivi che hanno provocato lo sbandamento e i carabinieri sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica di questo incidente stradale. Nello scontro, che è stato molto violento, i due uomini. Tre le persone che sono rimaste ferite: gli altri due passeggeri in auto con i due uomini deceduti e il conducente dell'auto che ha provocato l'incidente, un 20enne albanese. I feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Piacenza. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118.

© Riproduzione Riservata.