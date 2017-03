INGV/ Terremoto oggi ultime scosse: paura per il sisma in Svizzera, 2.1M a Macerata (7 marzo 2017, ora 2:15)

INGV, TERREMOTO OGGI. ULTIME SCOSSE NELLE MARCHE: SISMA DI 2.1M IN PROVINCIA DI MACERATA (7 MARZO 2017) - Continuano i movimenti tellurici in provincia di Macerata, dove alle 01:01 ed alle 00:20 di oggi, martedì 7 marzo 2017, si sono verificati due sisma di 2.1M. Nel primo episodio, l'epicentro è stato rilevato a latitudine 43.04 e longitudine 13.02, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Pieve Torina, Muccia, Monte Cavallo, Fiordimonte, Pievebovigliana, Serravalle di Chienti, Fiastra, Camerino, Acquacanina, Visso, Sefro, Ussita, Pioraco, Bolognola, Preci, Fiuminata, Sellano, Castelsantangelo sul Nera e Castelraimondo. Il secondo fenomeno tellurico si è verificato a breve distanza, coinvolgendo gli stessi centri abitati. Sul versante estero, forse sisma di 4.8M in Nuova Bretagna, localizzato alle 00:45. L'epicentro è stato individuato a latitudine 5.74 e longitudine 151.71, ipocentro a 10 km di profondità. In base ai dati raccolti dal Centro Nazionale Terremoti di Golden, negli USA, il punto colpito si troverebbe inoltre a 165 km da Kokopo, in Papua Nuova Guinea. Quest'ultima è stata colpita invece ieri da un sisma che supera i 3 gradi della Scala Richter.

INGV, TERREMOTO OGGI. ULTIME SCOSSE IN SVIZZERA: SISMA DI 2.5M VICINO LUGANO (7 MARZO 2017) - Una serata movimentata, quella di ieri, a causa del sisma di 4.4M localizzato in Svizzera alle 21:12, a breve distanza da Lugano. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 46.92 e longitudine 8.93, ipocentro a 3 km di profondità. Coinvolto anche il Nord Italia, in particolare Domodossola, Verona e Milano, in cui si è avvertito il sisma. Non è stato inoltre l'unico fenomeno a colpire la Svizzera, dato che alle 22:57 si è verificata una scossa di 2.5M. Colpita anche la provincia di Macerata alle 23:01, con una scossa di 2.0M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.92 e longitudine 13.17, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Visso, Bolognola, Preci, Acquacanina, Montemonaco, Fiastra, Montefortino, Fiordimonte, Norcia, Montegallo, Monte Cavallo, Amandola, Sarnano, Pieve Torina, Pievebovigliana e Arquata del Tronto.

© Riproduzione Riservata.