MARTA E JEAN/ Le due gemelle di 97 anni morte insieme di freddo: 'non si staccavano mai'

MARTA E JEAN: LE DUE GEMELLE MORTE INSIEME A 97 ANNI DI FREDDO (OGGI 7 MARZO 2017) - Martha Young Williams e Jean Young Haley, gemelle di novantasette anni, sono morte insieme questa notte dopo aver vissuto una vita inseparabili. Entrambe vivevano a Barrington, Rhode Island, e la polizia ha svelato che Martha e Jean hanno vissuto insieme anche gli ultimi drammatici momenti della loro vita. Le due sono state trovate senza vita fuori casa da una vicina, ed erano appena tornate da una cena a casa della loro sorella minore, di 89 anni. Marta è stata trovata a faccia in giù lungo il vialetto, mentre la sorella Jean era a pochi passi da lei nel garage. Sempre secondo le ultime ricostruzioni una sarebbe scivolata mentre si avviava verso la macchina mentre l'altra nel chiedere aiuto sarebbe inciampata sul tappeto. Fuori, undici gradi sotto zero, con ogni probabilità la causa della morte è da attribuire al freddo, quindi morte per ipotermia anche se si attendono i risultati dell'autopsia nei prossimi giorni.

MARTA E JEAN: LE DUE GEMELLE MORTE INSIEME A 97 ANNI DI FREDDO (OGGI 7 MARZO 2017) - Una vita passata insieme, ed anche la morte le ha accolte mentre si trovavano nello stesso luogo. Marta e Jean sono morte all'età di novantasette anni, per ora le cause sono da ricondurre all'ipotermia, ma bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia. Un figlio di una delle due donne ha raccontato della loro vita, inseparabili fin dalla nascita: "Sono venute al mondo insieme e sono morte insieme. In qualche modo è stato confortante sapere che anche in quel momento erano insieme. Erano migliori amiche, facevano tutto insieme e non si separavano mai. Avrebbero di certo preferito morire insieme che sopravvivere l’una all’altra, non ci sarebbero riuscite" le parole di John, il figlio di Jean addolorato per la morte della madre e della zia. Le due erano appena rientrate dopo una cena a casa dell'altra sorella, di ottantanove anni, anche lei molto affezionata che di certo non si aspettava di non rivedere più le gemelle da un momento all'altro.

