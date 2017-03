MASSIMO BOSSETTI / Yara Gambirasio: nuovo orrore su Facebook, minacce di morte ai magistrati (Oggi 7 marzo)

MASSIMO BOSSETTI, ULTIME NOTIZIE: PAGINA IN SUA DIFESA PUBBLICA MINACCE E OFFESE. BRUZZONE: “ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA” (NEWS OGGI, 7 MARZO 2017) - Attorno alla presunta innocenza di Massimo Bossetti, l'uomo condannato all'ergastolo in primo grado lo scorso primo luglio, per l'omicidio di Yara Gambirasio, c'è sempre stato un grande fermento. L'opinione pubblica si è nettamente divisa tra innocentisti e colpevolisti e la dimostrazione emerge anche dalle reazioni che, udienza dopo udienza del lungo processo che ha visto protagonista Bossetti, si sono viste sui social, a partire da Facebook. Qui pullula un mondo parallelo dove in tanti esprimono da sempre la propria opinione anche in modo piuttosto colorito e senza filtri. Ed è in questo contesto che, come rivela Libero Quotidiano nella sua versione online, sorge la pagina “Bossetti Libero”, con oltre 12 mila "Mi piace" e realizzata in difesa di Massimo Bossetti, presunto assassino di Yara Gambirasio. Subito salta all'occhio la foto di copertina della pagina, contenente un'accusa neppure tanto velata: "Appena uccisa Yara, a Brembate si mormorava che il mostro fosse in palestra e fosse donna. La procura non ha mai indagato quella palestra. Oggi non si mormora, ma tutti sanno chi è l'assassina. Ed è ancora in palestra". Come sottolinea il quotidiano, tuttavia, il vero aspetto da sottolineare non consiste tanto nella presenza di una pagina social (non l'unica ad onor del vero) sorta per sostenere Massimo Bossetti, quanto piuttosto nei duri attacchi ai giudici ed a tutti gli esperti, criminologi e non, entrati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Yara Gambirasio. Attacchi che, scrive Libero, si avvicinano "quasi all'istigazione a compiere reati". Di recente ha sollevato non poche polemiche quanto scritto dall'amministratore della pagina, allegando il video di un servizio su Massimo Bossetti tratto dalla trasmissione Quarto Grado: "forse sono tropo umano, troppo intelligente, troppo superiore a lumache ossigenate e sorci di fogna, ma a vedere queste immagini non riesco a fregarmene come loro, mi viene da pensare che una rivoluzione non sarebbe nemmeno tanto sbagliata... coi forconi andare a prendere certe giudicesse e mandarle al cospetto di Dio...". Stato prontamente modificato, amputato della parte finale con il duro attacco al giudice della Corte d'Assise di Bergamo. A finire nel vortice delle violenze verbali da parte della pagina in sostegno di Massimo Bossetti anche la trasmissione stessa Quarto Grado, il giornalista Carmelo Abbate e la criminologa Roberta Bruzzone, spesso insultata con stati e commenti. Ed è stata proprio quest'ultima, nelle passate ore, a segnalare l'ennesimo orrore attorno al caso, invitando i suoi utenti a contribuire alla cancellazione della pagina "Bossetti Libero", definita "una vera e propria istigazione alla violenza". "Le ultime minacce di morte sono state rivolte (oltre a me, che ho più volte denunciato la cosa e la magistratura sta facendo il suo lavoro) anche ai magistrati che si sono occupati del caso della piccola Yara", scrive la Bruzzone sulla sua pagina Facebook. L'invito, dunque, è a segnalare la pagina, ribadendo la sua intolleranza nei confronti dell'istigazione alla violenza. Clicca qui per leggere lo stato.

