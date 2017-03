PREVISIONI METEO/ Torna sereno il nord-ovest, mentre al centro-sud...(oggi 7 marzo 2017)

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: A NORD-OVEST TORNA LA CALMA (OGGI, 7 MARZO 2017) - Sarà una giornata atipica per il nord-ovest se andiamo a considerare quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. Infatti oggi, martedì 7 marzo 2017, ci sarà una netta inversione di tendenza soprattutto su Liguria e Piemonte. Se nella prima mattina continueremo a vedere cielo coperto e incerto nel pomeriggio vivremo un vero e proprio anticipo di primavera con sole un po' ovunque partendo dall'alta Toscana per muoverci su tutta la Liguria, sul Piemonte e anche su gran parte dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Questo andrà a influenzare in maniera molto positiva le temperature che saranno in netta salita nel pomeriggio. Basti pensare che le massime del paese, esclusa Catania, saranno tutte al centro-nord con picchi di quindici gradi su Trento, Bolzano, Genova, Firenze, Venezia, Bologna in ordine sparso e quattordici su Milano. La Primavera ormai è alle porte e finalmente potremo iniziare ad alleggerire anche il nostro guardaroba.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: CONTINUANO TEMPORALI E RAFFICHE DI NEVE (OGGI, 7 MARZO 2017) - Nella giornata di oggi, martedì 7 marzo 2017, continueranno sia i temporali che le raffiche di neve. Veniamo da una nottata in cui in tutto il centro Italia, dalla Toscana alla Campania, ci sono stati veramente dei fortissimi temporali. Nella prima mattinata la situazione si sarà calmata soprattutto al nord dove vedremo neve solo su Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Continuerà a scendere la pioggia invece su tutto il versante adriatico esclusa la Puglia a partire dalle Marche per arrivare all'Abruzzo. Temporali forti colpiranno la parte settentrionale della Sicilia e tutta la Calabria mentre il cielo sarà coperto con schiarite sulla Sardegna. Nel pomeriggio le precipitazioni continueranno a colpire tutto il centro sud, con abbondanti nevicate nell'entroterra abruzzese al confine con il Lazio. Le temperature minime le vedremo su Aosta durante le prime ore della mattina dove ci saranno meno due, mentre le massime si svilupperanno nel pomeriggio a sorpresa anche al nord con quindici gradi su Bologna, Genova, Trento, Firenze e anche Catania.

