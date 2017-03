SANTA PERPETUA E SANTA FELICITA/ Santo del giorno, il 7 marzo si celebrano le sante coraggiose

SANTA PERPETUA E SANTA FELICITA: IL 7 MARZO SI CELEBRANO SANTA PERPETUA E SANTA FELICITA - Il 7 Marzo si commemorano le Sante Martiri Perpetua e Felicita. Correva l'anno 203, sotto l'impero dell'africano Settimio Severo, governatore anticristiano ed antiebraico. La giovane gentildonna santa Tibia Perpetua, a soli 22 anni e l'ancor più fanciulla santa Felicita, in stato di avanzata gravidanza, furono incarcerate a Cartagine a causa della loro fede. In quegli anni si perseguivano i cristiani e gli ebrei e chiunque palesasse il proprio credo cattolico veniva imprigionato e sottoposto a durissime torture, fino all'uccisione per stenti e sofferenza. Tra le sbarre delle carceri, santa Perpetua scrisse dei diari, arrivati fino ai giorni nostri, dove raccontava giornalmente i suoi stati d'animo, di terrore e dolore e la preoccupazione per santa Felicita, sua amica. - La morte delle due donne fu quanto di più cruento si possa immaginare, una morte spettacolarizzata a tutto beneficio di un crudele pubblico pagante, sotto i colpi mortali di un toro inferocito. Fino al loro ultimo respiro, dimostrano e ostentano una calma dignitosa ammirevole, accettando con orgoglio di morire nel nome di Cristo, per non piegarsi ad abbandonare la loro dottrina. Due madri, santa Perpetua già sposa con un bimbo e santa Felicita in attesa del primogenito, partorito anticipatamente pur di non sottrarsi al suo destino. Fu Manzoni a dare lustro ed a riconoscere il merito, per primo, di santa Perpetua, battezzando così il suo personaggio de "I Promessi Sposi", la donna che, amorevolmente e con paziente lealtà si prendeva cura del prete, Don Abbondio. In seguito, tutta la categoria di donne ligie alla cura dei sacerdoti prese il nome affettuoso di "perpetua" in onore di santa Perpetua Martire, caduta sotto le torture cartaginesi per non essersi piegata a ripudiare il suo Dio in cui riponeva tutta la sua fiducia.

SANTA PERPETUA E SANTA FELICITA: LA BASILICA MAIORUM - Santa Perpetua e santa Felicita Martiri vengono invocate nel corso della liturgia pasquale. A loro due, come ai loro compagni di prigionia, martirio e morte, è stata dedicata una Basilica, la Basilica Maiorum, costruita sul loro luogo di sepoltura. Santa Perpetua Martire diventa il simbolo protettore di tutte le perpetue, le compagne fedeli che accudiscono e contribuiscono al lavoro dei sacerdoti e patrona di Vierzon. Le testimonianze arrivate ai giorni nostri raccontano che, durante l'epidemia di peste del 1632, alcuni fedeli pregarono sulle reliquie della Martire e la malattia cessò di mietere vittime.

I SANTI E I BEATI DEL 7 MARZO - Santa Perpetua e santa Felicita Martiri vengono celebrate nell'anniversario della loro straziante morte, insieme ai loro compagni di martirio: San Saturnino, San Revocado e San Secundolo. Esistono alcune preghiere dedicate a queste due eroine cristiane. In tutte si sottolinea il loro coraggio, il grande atto che le ha sostenute nel rinunciare alla vita e ai loro figli pur di offrirla in pegno al Signore, per non cedere all'obbligo di ripudiarlo e di piegarsi a rinunciare alla fede.

