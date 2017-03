Skype e X-Box down/ Microsoft, problemi ai servizi: la denuncia degli utenti è mondiale

SKYPE E XBOX DOWN: GLI UTENTI SEGNALANO PROBLEMI AI SERVIZI MICROSOFT (OGGI, 7 MARZO 2017) - I servizi di Microsoft come Skype e Xbox, ma anche Outlook e Hotmail, sono down, stanno cioè subendo un'interruzione. I problemi sono segnalati, secondo quanto riportato dal Mirror, dagli utenti di internet di tutto il mondo. Microsoft avrebbe risposto di essere a conoscenza di questi problemi ma non avrebbe fornito una spiegazione a riguardo. Gli utenti denunciano di non essere in grado di accedere al proprio account. Anche i giocatori di Xbox Live stanno segnalando problemi simili a quelli registrati su Xbox, Skype Outlook e Hotmail: pure in questo caso gli utenti sostengono che stanno lottando per accedere al loro account.

Microsoft non starebbe però rispondendo, secondo gli utenti, in maniera adeguata alle lamentele per i servizi down: in molti sono arrabbiati proprio per questo fatto. A proposito un portavoce della società Microsoft ha dichiarato: "Siamo a conoscenza delle notizie che alcuni utenti stanno avendo difficoltà ad accedere ad alcuni servizi. Stiamo indagando su questo problema". La società ha continuato a dichiarare che sta "lavorando sulla risoluzione" dei servizi Skype e Xbox down.

