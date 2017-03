Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Istat al minimo storico per le nascite. Romeo in silenzio (7 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ISTAT AL MINIMO STORICO PER LE NASCITE - Secondo i dati della nota agenzia nazionale, l'Italia è un paese che invecchia. La vita media si è allungata ma si sono registrati ben dodicimila nuovi nati in meno rispetto al 2015. A questo dato poco incoraggiante va aggiunto l'esodo dei giovani italiani che si trasferiscono all'estero. Gli immigrati, ormai l'8,3% della popolazione totale, riequilibrano questo calo demografico. Il dato approfondito poi ci dice che in media nel 2016 la fecondità totale è di 1.34 figli per donna rispetto l'1.35 dell'anno passato. Questo è dovuto non a una riduzione della propensione alla fecondità, ma alla diminuzione di donne in età feconda e al processo di invecchiamento per le donne straniere. Quest'ultime infatti in Italia hanno avuto in media 1.95 figli l'anno scorso rispetto agli 1.94 dell'anno prima, riespetto ai fissi 1.27 delle italiane. L'età media del parto è di 31.7 confermando una propensione a fare figli in età adulta.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ALFREDO ROMEO SI RIFIUTA DI DEPORRE IN AULA - L'imprenditore indagato nell'inchiesta degli appalti CONSIB oggi si rifiuta di rispondere alle domande dei PM. Si avvale della facoltà di non rispondere. Al di fuori del tribunale i suoi legali ingaggiano una difesa decisa e sicura, sostenendo la totale innocenza di Romeo. Sostengono che l'imprenditore non solo è stato emarginato durante l'assegnazione degli appalti ma è stato anche truffato dalle altre persone coinvolte. Chiedono la scarcerazione immediata. L'uomo infatti ha sottolineato di essere vittima di una vera e propria strumentalizzazione. Intanto si indaga su una possibile fuga di notizia come riporta La Repubblica nella sua versione online. Da mercoledì scorso l'imprenditore napoletano è chiuso a Regina Coeli nel carcere di Roma. Negli scorsi giorni pare che Alfredo Romeo si sia sfogato, piuttosto provato, con i suoi legali sottolineando che quello per cui è accusato non è vero.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). TRUMP VARA IL NUOVO DECRETO CONTRO GLI IMMIGRATI - Il Presidente Donald Trump, ad oggi ancora fermo al 45% di gradimento globale e al 55% per quanto riguarda le scelte economiche, non si arrende all'arresto federale della sua prima proposta contro gli ingressi negli USA. Ha corretto il linguaggio del precedente documento ed ha presentato oggi quello definitivo: dal 16 marzo stop all'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di Iran, Somalia, Yemen, Libia e Sudan. Sono esclusi i cittadini che presenteranno regolare permesso di soggiorno. Per tutti gli altri ci sarà uno stop di 90 giorni prolungabile a 120 in caso di necessità di ulteriori accertamenti. L'HuffingtonPost sottolinea come dalla lista sia stato escluso l'Iraq perchè il governo sia impegnato a migliorare lo standard di documentazione con cui viaggono i cittadini verso l'America.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). CROCODILE, LA NUOVA DROGA RUSSA - Nel mercato dello spaccio clandestino è presente, in questi giorni, una nuova droga proveniente dalla Russia, più potente dell'eroina e dagli effetti ancora più devastanti. Pare che il suo effetto sia quello di distruggere irrimediabilmente gli organi interni e che sia praticamente impossibile riuscirsene a disintossicare. Il Secolo d'Italia nella sua versione online ha voluto sottolineare come l'allarme sia già emerso in Italia e in particolare a Milano dove ci sarebbero già sotto inchiesta alcuni quartieri legati alla movida dove sarebbero a rischio i giovanissimi. La polizia però, sottolinea sempre il quotidiano online, sarebbero a lavoro per intensificare i controlli e cercare di fermare questo mercato a bassissimo costo che potrebbe portare a dei danni davvero molto gravi soprattutto perchè pronta a diffondersi grazie al suo basso costo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). NAPOLI-REAL MADRID, SARRI CARICA I SUOI - Sa benissimo che non sarà facile, anzi sarà quasi quasi impossibile, ma Maurizio Sarri crede nell'impresa della rimonta. Ieri in conferenza stampa il tecnico toscano ha spronato i suoi giocatori con parole di fuoco, alcune di esse impronunciabili sulla carta stampata, che tendono al fatto di far innervosire gli avversari, e far salire su di essi una pressione che sarà portata ai massimi livelli anche grazie ai 70.000 tifosi presenti al San Paolo. Ed è sui tifosi che punta un'altra bandiera del Napoli, ad essi infatti si rivolge Hamsik quando chiede un tifo che si deve sentire fino a Torino. Sul fronte della formazione quasi certa la presenza di Rog, in dubbio invece Mertens che nell'ultimo match ha manifestato qualche problema fisico.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). PALERMO, PAUL BACCAGLINI NUOVO PRESIDENTE - L'ufficialità è arrivato con un comunicato ufficiale del Palermo calcio, un ufficialità che indica in un trader americano il nuovo proprietario dei rosanero. Baccaglini ha trovato l'accordo con Zamparini dopo una discussione di meno di due ore, lui un passato nella comunicazione radio (in RTL 102.5) e nella televisione (ha partecipato in qualità di inviato alle Jene) non aspettava altro, ed ha preso la palla al balzo quando è stato contattato dal vulcanico, ormai ex, presidente veneto. Non si conoscono i termini degli accordi economici, accordi che saranno ufficializzati a metà aprile. Le prime dichiarazioni di Zamparini sono state comunque improntate all'ottimismo, egli infatti si è detto estremamente felice di aver lasciato la squadra in ottime mani.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SI PREPARA LA FORMAZIONE DEL SEI NAZIONI - Si inizia ad approntare la formazione per l'ultima partita del sei nazioni, match decisivo per gli azzurri per evitare il famigerato cucchiaio di legno. Il tecnico O'Shea già da ieri sta cercando di caricare i suoi, cercando di puntare sull'orgoglio della vecchia guardia, giocatori del calibro di Parisse, che si dovranno "caricare" l'onere di spingere i suoi. In tale contesto importante l'affermazione del tecnico che punta sulla presenza di Chistolini allo scopo di dare "ampiezza" al gioco d'attacco. Nelle prime interviste in preparazione al match il ct degli azzurri è stato chiaro, l'obiettivo oltre a non perdere resta comunque quello di fare una buona partita, ed evitare possibilmente la debacle subita nella seconda partita contro l'Irlanda.

© Riproduzione Riservata.