18ENNE ABORTISCE A SCUOLA/ Per la quarta volta: aveva preso 10 pastiglie contro gli spasmi addominali

18ENNE ABORTISCE A SCUOLA, CONDANNATA A 15 GIORNI DI RECLUSIONE: ERA LA SUA QUARTA INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA - Una studentessa di Vicenza si è sentita male a scuola ed è stata portata in ambulanza all’ospedale San Bortolo, dove i medici hanno scoperto che la diciottenne stava abortendo. La giovane si stava procurando l’aborto attraverso l’assunzione di una decina di pasticche di un farmaco contro gli spasmi addominali che, se preso in grandi quantità, può dare luogo all’interruzione di gravidanza. Per la ragazza non era il primo aborto: stando a quanto riportato da Ilgiornaledivicenza.it, si sarebbe trattato della sua quarta interruzione di gravidanza. Lo stesso quotidiano riporta che la 18enne è stata condannata ieri in tribunale a 15 giorni di reclusione. La giovane era già stata denunciata dalla polizia per procurato aborto: le altre tre interruzioni di gravidanza erano avvenute quando, ancora minorenne, era rimasta incinta del fidanzato, che dopo quest’ultimo episodio l’avrebbe lasciata.

© Riproduzione Riservata.