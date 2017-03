Autostrade / Viabilità e bollettino traffico: vento forte su A14 e A16 (ultime notizie, oggi 8 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 8 MARZO 2017). CODE E VENTO FORTE - Sono segnalati alcuni rallentamenti sulle autostrade oggi 8 marzo 2017. Per quanto riguarda la situazione della viabilità e il bollettino traffico, secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia, a metà giornata sono vari i tratti autostradali interessati dalle code. Per gli automobilisti in viaggio in queste ore ecco dove si possono verificare disagi: sulla Tangenziale Bologna (direzione: Autostrada Bologna-Taranto) coda tra svincolo 10 Zona Industriale Roveri e svincolo 11 San Vitale per incidente; sull' A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0 - direzione: Genova Voltri) traffico rallentato tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Segnalato anche vento forte sull'A14 Ancona-Bari, tra Ancona sud e Termoli, e sull'A16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e bivio A16/A14 Bologna-Taranto. Per chi deve partire il consiglio è anche quello di verificare le previsioni meteo per evitare possibili disagi durante il viaggio.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 8 MARZO 2017). CHIUSURA ENTRATA A8 MILANO-VARESE - Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22:00 di questa sera alle ore 05:00 di domani giovedì 9 marzo, sarà chiusa l’entrata della stazione di Lainate, verso Varese, per ripristino danni a seguito di un incidente. In alternativa gli automobilisti potranno utilizzare lo svincolo di entrata di Origgio Uboldo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.

