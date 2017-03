BERLUSCONI AL MC DONALD'S / Foto, che ci fa l'ex Premier lì a bere una spremuta?

BERLUSCONI AL MC DONALD'S, FOTO: L'EX PREMIER NOTATO NELLA SEDE DI SEGRATE DELLA CATENA DI FAST FOOD. LE FOTO DIVENTANO VIRALI - E' bastato vedere Silvio Berlusconi in un Mc Donald's di Segrate a Milano per far diventare virali le foto che sono state fatte all'ex Premier. Come al solitola potenza del web ha dimostrato che un evento di piccola portata se riguarda un personaggio così in vista in poco tempo può espandersi a macchia d'olio. Intanto tra chi pensa che sia una trovata pubblicitaria e chi inventa altre idee fantasiose possiamo notare come Silvio Berlusconi sia stato molto accomodante con le persone che si sono avvicinate a lui. L'ex Premier avrebbe ordinato solamente una spremuta d'arancia, evitando alimenti fritti o ricchi di colesterolo anche per la delicata situazione cardiologica vissuta negli ultimi anni. Di sicuro però ovunque si muove Silvio Berlusconi attira la curiosità dei più anche sulla sua vita privata oltre che in qualità di politico o Presidente del Milan. Intanto sul web iniziano a girare anche dei curiosi precedenti tra cui quello dell'ex Presidente degli Stati Uniti Obama che era stato anche lui visto in un fast food in America.

BERLUSCONI AL MC DONALD'S, FOTO: L'EX PREMIER NOTATO NELLA SEDE DI SEGRATE DELLA CATENA DI FAST FOOD - L'ex Premier Silvio Berlusconi è stato notato in un Mc Donald's a Segrate, probabilmente quello vicino al San Raffaele. Nella sede della nota catena di fast food Silvio Berlusconi ha ordinato però solo una spremuta d'arancia anche in merito ai tanti problemi al cuore accusati negli ultimi anni che gli impedirebbero di andare a mangiare i cibi ipocalorici che propone la catena di ristoranti che comunque sta iniziando anche a produrre prodotti dietetici di un certo livello. Tra i primi a pubblicare la foto dell'ex Premier intento nella lettura dei menù è stata la famosissima pagina di Facebook Calciatori Brutti che ha fatto ironia sul closing ancora slittato per la vendita del Milan ai cinesi. Infatti a commento scrivono: "Quando i cinesi non pagano", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Staremo a vedere se arriveranno dei commenti proprio sulla situazione legata a Silvio Berlusconi che ovviamente ovunque va fa scalpore.

