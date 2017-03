Contromano in Tangenziale Milano/ Video: inseguimento e schianto, arrestato ladro 29enne

CONTROMANO IN TANGENZIALE MILANO: IL VIDEO DELL'INSEGUIMENTO E DELLO SCHIANTO (OGGI, 8 MARZO 2017) - Una corsa contromano inseguito dalle forze dell'ordine, poi l'incidente e l'arresto. E' quanto è accaduto stamattina sulla Tangenziale Est di Milano: il protagonista della folle corsa, secondo quanto riportato da MilanoToday, è stato un 29enne pluripregiudicato che aveva rapinato un’auto in zona Lambrate. Il giovane ha imboccato contromano la Tangenziale Est a Cascina Gobba verso le 9.50, seguito da auto di carabinieri e polizia. Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto l'inseguimento sarebbe iniziato in viale Monza, poi il 29enne avrebbe imboccato la Tangenziale Est e, dopo essere stato bloccato una prima volta, avrebbe speronato le auto della polizia e sarebbe scappato contromano. Alla fine le forze dell'ordine sono riuscite a fermare il giovane nel tratto tra viale Forlanini e via Rubattino.

Nel tentativo di sbarrare la strada al ladro sono state distrutte tre auto della polizia e una dei carabinieri. Ed è rimasto coinvolto anche un furgone, che ha bloccato la fuga del giovane. Il 29enne è stato arrestato con le accuse di rapina, resistenza e lesioni. L’inseguimento contromano e l'incidente hanno provocato il blocco della circolazione sulla Tangenziale Est dove si sono formate code in entrambe le direzioni nel tratto tra San Donato e Rubattino. Oltre alle forze dell'ordine sono intervenute anche tre ambulanze del 118 per soccorrere gli otto poliziotti rimasti feriti nell'incidente: le loro condizioni di salute non sono preoccupanti. Clicca qui per vedere il video.

