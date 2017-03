DONNA UCCIDE IL MARITO/ Insieme al pastore evangelico: i due si erano innamorati e volevano fuggire

DONNA UCCIDE IL MARITO: IL SUO COMPLICE E' IL PASTORE EVANGELICO, I DUE SI SONO INNAMORATI (OGGI 8 MARZO 2017) - Cindy Reese, una donna di quarant'anni di Morris, in Alabama, ha ucciso il marito insieme alla complicità del suo pastore evangelico. I due si sono innamorati e volevano fuggire insieme dopo il delitto del marito di lei, Michael. La dinamica è stata fin da subito molto chiara: i due si sono conosciuti e frequentati in chiesa, la donna infatti ascoltava sempre le prediche di Michael ed il sacerdote ricambiava il suo amore. Questa passione ha subito suscitato scandalo a Morris, ma il piano di Cindy e Jeffery era davvero perfetto. La donna voleva uccidere il marito ed inscenare un crimine saccheggiando e mettendo a soqquadro la chiesa ma gli investigatori hanno subito capito che c'era qualcosa che non andava nell'ipotesi della rapina. Il marito Michael è stato trovato morto sul pavimento, il colpo ricevuto nel lato posteriore della testa è stato davvero fatale. La polizia ha capito che era da diverso tempo che i due pensavano all'omicidio.

REVERENDO ACCUSATO DALLA MOGLIE DI AVERE SETTE RELAZIONI: SI E' UCCISO IN SCOZIA (OGGI 8 MARZO 2017) - Capita spesso di sentire notizie di preti che si innamorano di donne e decidono di scappare insieme a loro abbandonando la loro fede. Una storia incredibile è accaduta a Glasgow, in Scozia, dove un reverendo si è impiccato dopo esser stato accusato dalla moglie di avere relazioni promiscue con sette parrocchiane, tutte nello stesso periodo di tempo. Si tratta di Campbel che non ha retto le accuse mosse dalla moglie e ha deciso di togliersi la vita, mentre le sette donne si sono rivolte a degli avvocati per chiarire la loro innocenza. Gli amici del reverendo da diverso tempo lo vedevano infelice: "Pare che Anne fosse molto sospettosa sull’attività di Iain, lo affrontò nella canonica dopo aver scoperto email compromettenti nel cestino del pc" le parole di una persona molto vicina alla coppia. Il reverendo ha tentato prima di uccidersi con una dose elevata di farmaci, poi in ospedale si è impiccato ed è deceduto a Glasgow.

© Riproduzione Riservata.