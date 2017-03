Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: numeri vincenti! (8 marzo conc 209/2017)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L'ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017, CONCORSO 209/2017 - Torna l'appuntamento di SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto: oggi la seconda estrazione di marzo, per la quale viene messo in palio il montepremi in un'unica serata. Con il raddoppio dei numeri giocabili sono cresciute le possibilità di vincere: se ne possono scegliere dodici, ma bisogna indovinarne la metà. Potete, però, raccogliere una bella vincita pur non indovinando la combinazione fortunata: ci si può "accontentare" anche delle somme messe in palio per coloro che azzeccano 5, 4, 3 o addirittura solo 2 numeri tra quelli vincenti. Le vostre speranze di successo sono cresciute di pari passo con il nostro auspicio che tra di voi ci sia un lettore fortunato. L'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto si avvicina e, se non siete ancora pronti, siete comunque nel posto giusto, perché qui potete trovare le informazioni utili per partecipare al concorso di stasera. Ricordatevi, ad esempio, di "abbonare" la vostra giocata, se siete particolarmente ottimisti sui vostri numeri. E allora potete farla ripetere per un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 concorsi consecutivi. Ad un certo punto la dea bendata potrebbe decidersi a presentarsi al vostro appuntamento... Tra un sogno e un progetto da realizzare vi ricordiamo che, se davvero doveste vincere, avrete 90 giorni solari di tempo per presentare la ricevuta vincente, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Se passano 60 giorni, allora dovrete recarvi presso gli uffici Sisal di Roma e Milano per incassare la ricca somma. Forse questi sono discorsi prematuri, ma è bene non farsi cogliere impreparati. Anche per questo vi ricordiamo la ripartizione del montepremi di SiVinceTutto Superenalotto, perché le percentuali variano a seconda della categoria di vincita. Al 6, infatti, spetta il 40,27% del montepremi, al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se, però, non viene realizzato alcun 6, quindi la combinazione estratta non viene indovinata, il discorso cambia: in questo caso al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. L'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto è alle porte, quindi rievochiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti dell'estrazione del concorso numero 208 sono stati 1-16-19-45-84-87 e non è stato realizzato il 6. Stasera, però, la storia potrebbe cambiare, potrebbe essere uno di voi a scriverla. A noi non resta che attendere l'estrazione dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto.

