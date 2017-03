Giornata internazionale della donna/ Festa oggi 8 marzo 2017: frasi, auguri e sms: sciopero contro la violenza

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2017, FESTA, OGGI: FRASI, AUGURI, SMS: LO SCIOPERO GLOBALE (8 MARZO) - Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata internazionale della donna. Ma quest'anno non sarà solo una giornata di festeggiamenti: l'8 marzo 2017 sarà ricordato anche per lo sciopero globale messo in atto da tutte le donne. Già da giorni infatti è stata annunciata una mobilitazione mondiale da parte delle donne di oltre 40 paesi contro la violenza maschile in tutte le sue forme. L'8 marzo è sempre stata storicamente un'occasione di rivendicazione dei diritti e di denuncia di soprusi e disparità. Allo sciopero organizzato nella Giornata internazionale della donna è prevista la partecipazione di milioni di donne. Nel nostro paese lo sciopero delle donne oggi prevede l'astensione dal lavoro produttivo e riproduttivo, cioè il lavoro di cura, ed è stato promosso dalla rete 'Non una di meno'. Si tratta di una protesta generale di 24 ore del settore pubblico e privato: "la giornata dell’8 marzo - si legge sul sito delle femministe - si articolerà territorialmente con cortei in tutte le città, presidi e piazze tematiche, flash mob e assemblee. Ma, prima di tutto, sarà una giornata senza di noi, senza le donne, una giornata di sciopero perché 'Se le nostre vite non valgono, noi ci fermiamo!'"

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2017, FESTA, OGGI: FRASI, AUGURI, SMS: IL FALSO STORICO SULLE ORIGINI (8 MARZO) - La Giornata internazionale della donna si svolse per la prima volta, come ricorda Focus, nel febbraio del 1909 negli Stati Uniti su iniziativa del Partito socialista americano. Nel 1910 l'iniziativa fu raccolta da Clara Zetkin a Copenaghen durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste. Non si sa perché fu scelta proprio quella data e in realtà fino al 1921 i singoli Paesi scelsero giorni diversi per la celebrazione delle donne. Poi durante la Seconda conferenza delle donne comuniste a Mosca, nel 1921, fu confermata come unica data per la Giornata internazionale della donna l’8 marzo in ricordo della manifestazione contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo nel 1917. In alcuni Paesi, in maniera errata, si fa riferimento a un episodio in cui alcune operaie americane, chiuse in fabbrica dal padrone perché non partecipassero a uno sciopero, morirono a causa di un incendio nel 1857. In Italia, così come in altro Paesi, si è fatto spesso riferimento a un rogo del 1911 a New York in cui morirono 34 donne in una fabbrica di camicie l'8 marzo. In realtà l'incendio avvenne in febbraio e a seconda dei Paesi cambiano le date, i luoghi e il numero delle vittime.

© Riproduzione Riservata.