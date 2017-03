INCIDENTE STRADALE/ Modena: scontro furgone-motorino, muore 43enne (Ultime notizie oggi, 8 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE MODENA: 43ENNE MUORE IN SCONTRO FURGONE-MOTORINO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 MARZO 2017) - Un incidente stradale mortale si è verificato a Modena: un 43enne, residente in città, è morto in uno scontro con un furgone. Secondo quanto riportato da Emiliaromagnanews24.it, lo scontro è avvenuto ieri verso le 15.40 alla rotatoria tra le vie Canaletto e Finzi. La vittima dell'incidente stradale era in sella alla sua Vespa e stava percorrendo la rotatoria quando si è scontrato con un furgone che procedeva nella stessa direzione. L'impatto tra i due mezzi è stato laterale e il ciclomotore è caduto: il conducente è rimasto schiacciato dal furgone, un Ford Transit alla cui guida c'era un cittadino di nazionalità turca residente a Bastiglia. Sono ancora in via di accertamento, da parte delle forze dell'ordine, le cause che hanno provocato lo scontro tra il furgone e il motorino. Sul luogo dell'incidente stradale sono arrivati subito gli agenti della Polizia municipale e i soccorritori del 118. L'uomo è morto in ambulanza durante il trasporto verso l’ospedale di Baggiovara. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie del Pronto Intervento e dell’Infortunistica, i Vigili di Quartiere che hanno regolato la viabilità: la rotatoria è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore.

