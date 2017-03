INGV/ Terremoto oggi e meteo: sisma di 4.3M a Jalisco, in Messico (8 marzo 2017, ora 1:25)

INGV, TERREMOTO OGGI ULTIME SCOSSE IN MESSICO: SISMA DI 4.3M NELL'ISOLA OFFSHORE JALISCO (8 MARZO 2017) - Non si evidenziano importanti sismi nella prima ora di oggi, mercoledì 8 marzo 2017. Trema il Messico alle 23:11, ora in cui è stata registrata una scossa di 4.3M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 19.52 e longitudine 105.26, ipocentro a 30 km di profondità. Il sismografo di Postdam, del tedesco GeoForschungsZentrum, ha rilevato inoltre il punto colpito a 46 km da Tomatlan. Alle 23:10 è stata colpita invece Taiwan da un sisma di 4.9M, individuato a latitudine 24.34 e longitudine 122.18, ipocentro a 60 km di profondità. Alle 22:35 investita le isole Aleutian e Fox da un sisma di 4.4 gradi della Scala Richter, individuato a latitudine 52.34 e longitudine 170.59, ipocentro a 53 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, si sono verificati diversi sismi di minore entità, fra la provincia di Macerata, Rieti e L'Aquila. L'ultimo sisma considerato critico è stato rilevato alle 22:02, di potenza 2.0M. Colpita la provincia di Perugia, a latitudine 42.82 e longitudine 13.08, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Norcia, Preci e Castelsantangelo sul Nera nella zona rossa, entro 10 km dall'epicentro.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: MALTEMPO IN TUTTA ITALIA, BOLLINO ARANCIONE IN SICILIA E ABRUZZO (8 MARZO 2017) - Continua l'ondata di maltempo in tutta Italia. Dopo una perturbazione che ha interessato solo le regioni del Nord Italia, le previsioni del Meteo parlano di livelli critici in Sicilia e Abruzzo a causa del vento a velocità moderata, caratterizzate dal bollino arancione. Le correnti fredde provengono dai quadranti settentrionali e prevedono mareggiate lungo le coste. In particolare, l'Abruzzo verrà colpito dal fenomeno atmosferico in tarda serata, fra le 19 e le 22:30 e abbondanti nevicate, mentre la Sicilia prevede un'esposione più lunga del vento, fin dalle 10:30 del mattino e per le restanti 12 ore. Al vento si aggiungeranno inoltre pioggia e temporali. Vento, a bassa velocità, anche in Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Lombardia, e Sardegna, fra le 10:30 e le 22:30. In particolare, annuncia Meteo Alarm, la Sardegna verrà interessata da burrasca forte e mareggiate, con mare da agitato a grosso sul canale. Soleggiato invece in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

