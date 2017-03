KILLER UCCIDE BAMBINO DI 9 ANNI/ E posta il video sul web

KILLER IN GERMANIA: UCCIDE UN BAMBINO DI 9 ANNI E POSTA IL VIDEO SUI SOCIAL (OGGI 8 MARZO 2017) - Una storia incredibile quella in Germania, ad Herne, dove un diciannovenne ha ucciso un bambino di soli nove anni. Secondo quanto riportato dalla 'Bbc' il ragazzo ha accoltellato il bambino ed ha postato il video sul web, visualizzato poi dagli altri utenti che hanno dato l'allarme. Proprio un utente del 'darkweb' (ovvero quella navigazione sul web che viene fatta in anonimato per scambiarsi armi, droghe e foto pornografiche) ha avvisato la polizia di questo video così crudo, secondo un portavoce. Il bambino era un vicino di casa del killer ed è stato ritrovato nella cantina di una casanella località del Nord Reno Vestfalia. Non si conosce ancora il movente dell'uccisione, la polizia è sulle tracce del killer diciannovenne che ha fatto perdere le sue tracce e secondo quanto riportato dalle autorità potrebbe essere perfino armato, quindi un potenziale uomo pericoloso a piede libero ricercato.

KILLER IN GERMANIA: UCCIDE UN BAMBINO DI 9 ANNI E POSTA IL VIDEO SUI SOCIAL (OGGI 8 MARZO 2017) - Continuano le indagini della polizia sul killer diciannovenne in Germania che ha ucciso un bambino di nove anni. Le ricerche sono condotte nella città di Herne, nella zona della Ruhr, una regione industrializzata. Secondo i media locali l'autore di questo terribile omicidio si è reso inizialmente irreperibile, dopo aver postato il video dell'uccisione sul web. Appassionato di arti marziali, non si conosce ancora il movente dell'omicidio, ma la polizia ha diramato un mandato di cattura ritenendo il ragazzo davvero pericoloso e (con ogni probabilità) armato. Il ricercato è alto circa 1,75, è molto magro e porta gli occhiali, questo l'identikit della polizia tedesca che ha esposto la sua foto in modo che possa essere riconosciuto visto che non credono che possa essersi allontanato molto dal luogo in cui è avvenuto l'omicidio del bambino. Il video su Internet è stato subito rimosso per evitare la diffusione.

© Riproduzione Riservata.