MADRE CORAGGIO/ “Non staccherete la spina a mio figlio!” La speranza contro medici e tribunale

IL PICCOLO CHARLIE: I MEDICI NON TROVANO CURE SULLA SINDROME DI DEPERIMENTO MITOCONDRIALE, LA MADRE NON VUOLE STACCARE LA SPINA (OGGI 8 MARZO 2017) - La storia del piccolo Charlie sta dividendo l'Inghilterra, con il tribunale di Londra che dovrà decidere se dare ragione ai medici che vorrebbero staccare la spina oppure ai genitori del bambino che si battono per evitare questa triste fine. Charlie ha sette mesi, lo scorso 4 agosto era nato apparentemente in buona salute ma dopo otto settimane aveva cominciato a perdere peso e forze. I genitori lo hanno portato al Great Ormond Street Hospital, il più importante ospedale che opera in ambito pediatrico, e da subito gli era stata diagnosticata la sindrome di deperimento mitocondriale, una rara malattia genetica che provoca il progressivo deperimento dei muscoli. Nel mondo ci sono soltanto sedici casi con questa malattia, con entrambi i genitori che sono portatori di questo difetto genetico quindi Charlie era già nato con questo grave problema ad agosto. Il bambino attualmente si trova in terapia intensiva, e secondo i medici inglesi non ha possibilità di sopravvivenza, prendendo la decisione di staccare la spina a differenza della volontà dei genitori.

La malattia del piccolo Charlie è rara nel mondo, interessando soltanto sedici casi accertati. La madre del bambino, Connie Yates, ha parlato della situazione ai microfoni del 'Daily Mail' dicendo di vivere insieme a suo marito Chris Gard un vero e proprio inferno. "Siamo rimasti scioccati e orripilati nell'apprendere che l'ospedale ha chiesto di staccare la spina a Charlie" le parole della mamma, convinta che il figlio non sia davvero in fin di vita come vogliono farle credere i medici. I genitori di Charlie vorrebbero portare il bambino in America per sottoporlo ad una cura sperimentale (considerando che un ospedale in Spagna lo ha già rifiutato). E' stata lanciata inoltre una raccolta di fondi online per supportare le spese mediche, chiamata #Charliesfight: sono stati già raccolti 220 mila sterline, ma ci vorrà più di un milione per il trattamento in America. I genitori hanno raccontato che il figlio si trova in terapia intensiva ma riesce a muovere le mani, la bocca, ma non può vederli perchè ha gli occhi chiusi.

Il tribunale di Londra è stato chiamato in causa a decidere cosa fare circa la situazione di Charlie, un bambino di appena sette mesi che è stato colpito dalla sindrome mitocondriale. I medici credono che non ci siano cure e vogliono staccare la spina, a differenza dei genitori del bambino che non credono che lui stia davvero soffrendo. "È uno dei casi più tristi che siano arrivati di fronte a questa corte" le parole del giudice che dovrà decidere quale sarà il destino di Charlie. Dall'ospedale un portavoce esprime il parere dei medici: "Non c'è una cura riconosciuta. Riteniamo di aver esaurito tutte le opzioni di trattamento disponibili. Continuiamo a sostenere i genitori in tutti i modi possibili, ma allo stesso tempo raccomandiamo ciò che riteniamo sia la cosa migliore per Charlie" le parole dello staff dei medici che ha in cura il piccolo Charlie. La loro intenzione è quella di voler staccare la spina, la madre di Charlie, chiede almeno una possibilità.

