PREVISIONI METEO / Maltempo: piogge e vento forte al Sud, allerta arancione (oggi, 8 marzo 2017)

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: PIOGGE E VENTI FORTI SU CENTROSUD (OGGI, 8 MARZO 2017) - Sono previste ancora piogge e venti forti sulle regioni del Centrosud secondo le previsioni meteo per la giornata di oggi. Secondo l'ultimo bollettino di Meteo.it il maltempo dovrebbe però avere le ore contate e lasciare spazio da domani alla primavera. Il vortice ciclonico responsabile del maltempo al Centrosud oggi farà registrare una residua instabilità all’estremo Sud e in Sicilia: un 'promontorio anticiclonico' si estende verso il Nord e da domani riscalderà tutta l’Italia. Oggi è previsto tempo soleggiato al Nord, in Sardegna e dal mattino sono attese schiarite anche su gran parte delle regioni centrali. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso al Sud e in Sicilia con qualche pioggia sparsa sulla Calabria e nel nord della Sicilia. Stasera qualche temporale è segnalato solo sulla Sicilia nord-orientale. La neve è prevista sui rilievi della Sicilia oltre i 1500 metri. Per quanto riguarda le temperature le massime sono indicate in lieve rialzo al Centrosud. I venti saranno ancora forti settentrionali al Centrosud e sulla Sicilia.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: ALLERTA ARANCIONE DA MARCHE A CALABRIA (OGGI, 8 MARZO 2017) - Prosegue il maltempo sul nostro paese e l'allerta meteo per le condizioni meteorologiche avverse che stanno colpendo alcune regioni. Secondo le ultime previsioni meteo sono attesi ancora temporali e venti forti al Centrosud. La Protezione civile nazionale sottolinea infatti che continuano anche oggi gli effetti della perturbazione presente al Centrosud, perturbazione che determinerà altre precipitazioni al sud accompagnate da forti venti dai quadranti settentrionali su gran parte delle regioni centro-meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi 8 marzo ancora un'allerta arancione su parte di Marche e Abruzzo nonché su Basilicata e sulla Calabria meridionale. Valutata anche un'allerta gialla sui restanti settori di Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria, su parte dell’Umbria, Puglia, Molise e settori nord occidentali della Sicilia. Per chi si deve spostare sulle autostrade il consiglio è di verificare, oltre alle previsioni meteo, anche le condizioni del traffico per evitare possibili disagi durante il viaggio.

