SCIOPERO TRENI E MEZZI/ Oggi, 8 marzo 2017: Trenitalia, Atac e Atm. Info, orari e corse garantite

SCIOPERO 8 MARZO 2017, TRENI E MEZZI: LE CANCELLAZIONI UFFICIALI (ULTIME NOTIZIE) - Viaggiatori e pendolari in agitazione per lo sciopero generale di oggi, 8 marzo 2017, che coinvolge in particolare treni, aerei e bus. Per quanto riguarda il servizio ferroviario, Trenitalia ha già comunicato in anticipo che ritardi e cancellazioni potrebbero interessare tutte le linee, ma quali sono le tratte già annullate? Come si legge sul portale trenitalia.com al momento sono stati cancellati i treni in partenza da Palermo Centrale alle 7:00 con arrivo a Roma alle 18:34, il collegamento da Roma Termini (ore 7:26) a Palermo Centrale (ore 19:05) nonché tre regionali della Sicilia (qui l'elenco completo). Sempre Trenitalia nel frattempo informa che il treno in partenza da Ventimiglia alle 9:12 con arrivo previsto alle ore 12:50 a Milano Centrale scatterà dai binari alle ore 11:00; stesso discorso per il convoglio che avrebbe dovuto partire da Milano Centrale alle ore 7:10 e arrivare a Ventimiglia alle 10:51: partirà invece da Savona alle ore 11. Per quanto riguarda invece le corse garantite su Trenitalia, dalle ore 00.00 alle ore 21.00 di mercoledì 8 marzo 2017 lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano vedrà circolare e Frecce regolarmente. I treni regionali potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni. Sarà garantito il collegamento tra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi.

TRENI GARANTITI: TRENITALIA - ITALO - TRENORD

SCIOPERO 8 MARZO 2017, TRENI E MEZZI: STOP TRASPORTI PUBBLICI (ULTIME NOTIZIE) - Scatta lo sciopero generale nazionale dell’8 marzo, organizzato oggi per la difesa delle donne e contro le violenze di genere: si fermano per una giornata intera larghe aree dei trasporti pubblici, dai treni fino ai mezzi, dagli aerei fino ai servizi pubblici di ospedali, scuole e uffici statali. Una giornata da incubo per chi dovrà spostarsi nel corso dell’intero mercoledì appena cominciato: lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Usi, Slai Cobas, Cobas, Confederazione dei Comitati di Base, Usb, Sial Cobas, Usi-Ait, Usb, Sgb, Flc e Cgil in concomitanza con la “festa della donna” e avrà una durata di 24 ore. Settore treni in difficoltà, con Trenitalia che ha comunicato che lo sciopero inizierà a mezzanotte di martedì 7 marzo e si concluderà alle 21 dell’8 marzo. Trenitalia ha comunicato che potranno esserci cancellazioni e ritardi su tutte le linee, mentre sarà garantito il servizio delle Frecce. Italo e Trenord coinvolte anche loro nello sciopero, con il servizio del trasporto lombardo che ha cominciato come i treni a lunga percorrenza e il servizio Regionale, Suburbano e Aeroportuale potrebbero subire ritardi, variazioni e cancellazioni. Da ultimo, lo sciopero generale potrebbe coinvolgere anche il settore aerei, anche se al momento non si sanno dettagli maggiori rispetto alla protesta di alcuni settori dalla mezzanotte di martedì 7 marzo alle 23.59 di mercoledì. Non si conoscono ancora i voli che saranno cancellati ma saranno garantite delle fasce orarie in cui gli aerei viaggeranno sicuramente: dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Scioperi dei mezzi anche nelle principali città con il trasporto pubblico che rischia una forte paralisi nella giornata di domani: Roma e Milano quelle più sotto l’occhio del ciclone visto che ogni giorno consentono lo spostamento di milioni di persone verso e nella metropoli; Secondo ATM, l’azienda dei trasporti della città di Milano, sono previsti ritardi e cancellazioni dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio. A Roma lo sciopero riguarderà bus, tram, metropolitane gestite da ATAC, le ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido e le linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl. Sono comunque previste delle fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Bus, metro, tram potrebbero dunque subire molte limitazioni e cancellazioni anche dell’ultimo minuti, come ipotizzano alcune sigle sindacali che non fanno dunque presumere un mercoledì particolarmente facile per il trasporto in Italia.

© Riproduzione Riservata.