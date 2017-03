Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Lotti, ritirata mozione di sfiducia del M5S (8 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). NUOVE RIVELAZIONI SUI MONITORAGGI DELLA CIA - Pesanti rivelazioni fatte oggi da Wikileaks, che ha pubblicato oltre 8000 file che analizzano come gli apparati di intelligence americano, hanno negli anni tenuto sotto sorveglianza la società civile dei paesi democratici. Dai documenti pubblicati oggi si evince come le spie americane siano in possesso di un software, capace di penetrare praticamente su ogni pc casalingo tramite la rete elettrica, il software sarebbe capace altresi di utilizzare gli apparecchi domestici per operare una sorveglianza a 360°. Le rivelazioni non sono state commentate dagli americani, ma sono molti gli analisti politici pronti a giurare che questa potrebbe essere l'ennesima crisi mediatica, degli appartati di sicurezza a stelle e strisce.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). RITIRATA LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL M5S - Allo scopo di discutere in tempi brevi la situazione del ministro dello sport Lotti, il movimento cinque stelle ha reso noto di aver ritirato la mozione di sfiducia verso lo stesso ministro. La questione è nata, come ha fatto notare direttamente il capo gruppo dei grillini per evitare qualsiasi enpasse procedurale. Lotti implicato nell'affare Consip deve così presentarsi in aula, e chiarire la sua posizione in tempi brevi. Il ministro è indagato per il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, avendo per gli inquirenti reso noti i termini dell'indagine ad alcuni indagati. Lotti che ha sempre respinto gli addebiti era stato indicato da Matteo Renzi in seno all'esecutivo Gentiloni, e da quest'ultimo sempre difeso in maniera piena e convinta.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). L'OCSE E LA MINI CRESCITA ITALIANA - Confermata la crescita italiana, una crescita che nonostante le previsioni del governo non si schioda dal punto percentuale. I dati resi noti oggi sono stati leggermente migliorati relativamente a quelli resi noti nei mesi scorsi, ma essi non riescono a far superare alla crescita, quella soglia, anche psicologica del 1%. Da sottolineare che nell'aria euro la crescita è quella minore in termini percentuale tra i ventotto. Delusione alla lettura dei dati è stata espressa dal ministro dell'economia, che tramite il suo portavoce ha evidenziato che farà tutto il possibile per riuscire a varare provvedimenti, che possano invertire il trend negativo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). PRESENTATO OGGI IL NUOVO ASSESSORE ALL'URBANISTICA DEL COMUNE DI ROMA - Sarà Luca Montuori il nuovo collaboratore del sindaco di Roma Virginia Raggi. L'assessore prenderà il posto di Paolo Berdini, dimessosi a metà febbraio dopo le polemiche seguite ad una sua intervista, rilasciata ad un quotidiano nazionale, intervista nella quale criticava fortemente l'operato della giunta comunale di cui faceva parte. Il nuovo assessore all'urbanistica non appartiene al movimento di Grillo, egli è un architetto che a detta della Raggi condivide in tutto e per tutto, le visioni dell'espansione urbanistica della città eterna. Nel passato Montuori ha collaborato con i partiti di centro sinistra, esperienza che comunque ha sottolineato di non aver intenzione di rinnegare. Il nuovo assessore si è già insediato in Campidoglio, analizzando tra i primi dossier quello sulla costruzione del nuovo stadio, dossier che ancora necessità di approfondimento prima dell'approvazione finale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SCOPPIA IL CASO DI RAPPORTI ''SOSPETTI'' IN CASA JUVENTUS - Pesante indiscrezioni giornalistiche, che oggi sono deflagrate all'interno dei palazzi sportivi italiani. La notizia resa nota dalla stampa, mette in relazione la Juventus della famiglia Agnelli strettamente legata con una cosca calabrese, quella dei Pesce di Rosarno. Gli atti che oggi sono arrivati alla commissione antimafia, così come dichiarato dal procuratore generale della federazione, lascerebbe ipotizzare una strettissima correlazione tra la famiglia Agnelli e alcuni degli affiliati al clan, con quest'ultimi che venivano ospitati in maniera regolare presso lo "Stadium". Durante l'audizione il procuratore ha voluto sottolineare che nessun dirigente della società è stato messo sotto indagine.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). LA FERRARI VUOLE SMETTERE CON LE SCONFITTE - Interessante l'intervista di Sergio Marchionne, che in preparazione dell'inizio del campionato mondiale oggi ha fatto il punto della situazione. Per l'amministratore delegato della rossa di Maranello, la macchina presentata pochi giorni fa ha la possibilità di invertire il trend negativo degli ultimi anni. Marchionne sottolinea che lo sviluppo della monoposto è stato ai massimi livelli, sia sotto il profilo della motorizzazione che sotto quello dell'aerodinamica, cosa questa confermata dagli ottimi risultati conseguiti durante i primi test sul circuito spagnolo di Montmalo', dove il primo tempo è stato ad appannaggio di Raikkonen. Per l'alto dirigente di Maranello è terminato il tempo delle sconfitte, con i tempi che ormai sono maturi per permettere di fare un pensiero alla conquista di quel mondiale, che rappresenta ormai un vecchio ricordo per i tifosi della Rossa.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ALLEGRI BLINDATO DA MAROTTA - Una difesa a tutto campo per il suo allenatore, questo è quello che oggi ha fatto Marotta con Allegri, allenatore dei campioni d'Italia che con la sua squadra si avvia a vincere il sesto scudetto consecutivo. Per l'alto dirigente juventino il rinnovo del contratto è solamente una mera formalità, formalità che sarà espletata il più presto possibile. Per un rinnovo che ormai appare scontato, ad un arrivo che invece si allontana sempre più, di oggi infatti la notizia che Verratti non vuole lasciare il campionato francese, il fantasista ex Pescara ha infatti detto di voler rinnovare con il Psg, squadra che al momento lo soddisfa appieno sotto il punto di vista professionale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). CHAMPIONS LEAGUE, NAPOLI FUORI E STASERA ALTRE DUE GARE - Il Napoli ha lottato, ma non ce l'ha fatta. Nonostante il gol di Dres Mertens nel primo tempo nella ripresa è venuto fuori il Real Madrid che ha vinto 3-1 grazie alla doppietta dell'uomo sempre decisivo in questi casi Sergio Ramos e alla rete allo scadere di Alvaro Morata. Era già decisa Arsenal-Bayern Monaco dopo il 5-1 dell'andata, i Gunners dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Walcott devono subire un altro cinque a uno con i gol nella ripresa di Lewandowski, Robben, Douglas Costa e la doppietta di Arturo Vidal. Stasera si torna in campo con altre due partite. Barcellona-Paris Saint German sarà una gara ancora una volta incredibile dopo il 4-0 della gara d'andata che mette i francesi con un piede e mezzo nei quarti di finale. Più combattuta sarà Borussia Dortmund-Benfica dopo l'1-0 dei portoghesi all'andata.

© Riproduzione Riservata.