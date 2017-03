ANTONELLA LETTIERI / Cirò Marina, donna uccisa in casa: "E' un omicidio efferatissimo" (Oggi 9 marzo)

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: DONNA UCCISA IN CASA A CIRÒ MARINA, DELITTO EFFERATO (NEWS, OGGI 9 MARZO 2017) - Antonella Lettieri, una 42enne di Cirò Marina, in provincia di Crotone, è stata trovata oggi priva di vita nel suo appartamento dove viveva. Preoccupato per l'assenza della donna nel negozio di alimentari che gestiva insieme alla sorella ed al cognato, questa mattina il fratello si è recato nel suo appartamento facendo l'inquietante scoperta. Il cadavere di Antonella Lettieri, come riporta Repubblica.it, era all'intero dell'abitazione completamente messa a soqquadro. I carabinieri che sono giunti sul posto, allertati dall'uomo, hanno descritto quello al quale hanno assistito come un delitto particolarmente efferato. La 42enne sarebbe stata aggredita forse mentre rincasava dal momento che portava addosso ancora il giubbotto. Accanto al suo corpo è stato rinvenuto anche il telefonino della vittima. Da una prima ricostruzione della drammatica quanto violentissima aggressione effettuata dal medico legale, Antonella sarebbe stata uccisa con un colpo alla testa sferrato con un corpo contundente molto appuntito, ma sul corpo della vittima sarebbero stati rinvenuti anche altri segni di accanimento. Secondo gli uomini della Scientifica, inoltre, Antonella Lettieri avrebbe tentato di difendersi invano con tutte le sue forze. Gli inquirenti si sarebbero messi sin da subito a caccia del killer così come dell'arma del delitto non ancora rinvenuta e nel frattempo i Carabinieri di Crotone e di Cirò Marina, insieme ai militari della Scientifica, da questa mattina sono impegnati nell'appartamento trasformatosi nel luogo dell'efferato delitto, al fine di raccogliere qualunque indizio utile alle indagini. Salvatore Gagliano, comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone, dopo aver assistito alla scena del crimine ha rilasciato alla stampa un primissimo quanto eloquente commento: "E' un omicidio efferatissimo". Dalle prime indagini sul caso di femminicidio, non si esclude che il delitto possa essersi consumato proprio nella giornata dedicata alla Festa della Donna. Non si esclude, dunque, che Antonella Lettieri sia stata aggredita ed uccisa ieri sera, dopo essere rincasata dal lavoro. Nessuno, tuttavia, si sarebbe accorto di nulla e per tale ragione sono attualmente in corso gli interrogatori ai vicini di casa della donna uccisa, ma anche ai suoi familiari.

