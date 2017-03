AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: materiali dispersi sull'A1 (ultime notizie, oggi 9 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 9 MARZO 2017). MATERIALI DISPERSI SULL'A1 FIRENZE-ROMA - Sarà una giornata condizionata da quanto accaduto nella notte sulle autostrade italiane come riporta il sito istituzionale Autostrade.it. Nello specifico questo discorso possiamo farlo per l'A1 Firenze-Roma al km 319.9 direzione Napoli dove è stato ravvisato traffico rallentato tra Firenze sud e Incisa-Reggello. Questo perchè sono stati dispersi dei materiali sulla carreggiata anche se non viene definito cosa. Nonostante questo ci possiamo immaginare che il traffico sia dovuto all'intervento immediato degli addetti all'autostrada per evitare che la situazione possa essere complicata appunto da quello che troveremo sull'asfalto. Soprattutto nel caso di liquidi difficili da vedere a occhio nudo si potrebbe andare incontro a sbandamenti e quindi anche a dei possibili incidenti che grazie a un po' di precauzione possono essere semplicemente evitati. E' per questo che si è lavorato con grande attenzione per tutta la notte e speriamo che non ne risenta la viabilità nelle prime ore della giornata.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 9 MARZO 2017). CANTIERI APERTI NELLA NOTTE - Sono diversi i cantieri aperti durante la notte sulle autostrade italiane come racconta il sito istituzionale Autostrade.it. Questi ovviamente potrebbero portare al rallentamento della viabilità nelle prime ore della giornata e anche a qualche difficoltà per chi si metterà in viaggio nella mattinata per questioni di lavoro o altro. Sicuramente sarà consigliabile consultare proprio il sito in questione per essere pronti sempre di fronte a qualsiasi evenienza. Nella notte intanto sono stati sottolineate diverse situazioni. Sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia rimarrà chiuso al km 2.3 direzione Ventimiglia il tratto tra bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto fino alle ore sei. Sull'A4 Torino-Brescia invece al km 129.8 direzione Trieste è rimasta chiusa l'entrata Cormano fino alle ore due. Infine sull'A8 Milano-Varese al km 29.9 direzione Varese rimarrà chiusa l'uscita Gallarate fino alle cinque.

