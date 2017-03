CARLOTTA BENUSIGLIO/ La sorella Giorgia ed i dubbi sui silenzio di Marco Venturi (Oggi, 9 marzo 2017)

CARLOTTA BENUSIGLIO, ULTIME NOTIZIE: LA SORELLA GIORGIA E TUTTI I DUBBI SULL’EX FIDANZATO DELLA STILISTA (NEWS, OGGI 9 MARZO 2017) - La morte di Carlotta Benusiglio, la talentuosa stilista 37enne trovata impiccata a un albero in un parco pubblico a Milano potrebbe non restare un mero mistero. E' questa la speranza della famiglia della donna, dopo le nuove indagini disposte dal pm che ha ereditato l'inchiesta, Gianfranco Gallo, e che ha deciso di non archiviare il caso come suicidio. Una tesi, questa, che alla famiglia della 37enne non solo fa molto male ma nei confronti della quale ha sempre manifestato una serie di corposi dubbi che inevitabilmente vanno a ricadere sul fidanzato di Carlotta Benusiglio, Marco Venturi. La sera precedente alla sua morte, la donna trascorse una serata insieme al 40enne, lo stesso con il quale da tempo portava avanti una relazione travagliata, spesso caratterizzata da violenze non solo fisiche ma anche psicologiche. Vessazioni documentate dalla stessa Carlotta Benusiglio e raccolte in una cartella del suo pc nominata non a caso "M" e rinvenuta subito dopo la sua morte, all'alba del 31 maggio scorso. Una sorta di vero e proprio memoriale, nel quale la 37enne appuntava mail, ma anche immagini dei suoi lividi e delle sue lesioni corredate da certificati medici e referti e che documenterebbero le botte subite per anni da Marco Venturi. Con lui trascorse la sera precedente per locali a Milano, fino all'esplosione della nuova lite, proseguita fino a notte fonda. La mattina seguente, Carlotta Benusiglio fu ritrovata impiccata con una sciarpa ad un albero di Piazza Napoli, poco distante dalla sua abitazione. L'ultimo gesto estremo compiuto dalla stilista? La famiglia non ne sarebbe affatto convinta. Tanti gli elementi contro tale tesi a partire dalle modalità con le quali fu ritrovata senza vita Carlotta, impiccata sì ad un albero, ma con i piedi che toccavano terra, mentre la sciarpa era legata ad una altezza tale da non poterci arrivare da sola. Per mesi la procura ha spinto verso l'archiviazione delle indagini, cui si è opposta con forza la famiglia Benusiglio, a partire dalla sorella Giorgia alla quale Carlotta era molto legata. Il nuovo pm titolare dell'inchiesta ha ora accolto la richiesta di proseguire con gli accertamenti ritenendo la presenza di molti dubbi ancora da chiarire sul mistero della morte della stilista. E' quanto emerge anche dal settimanale Giallo che punta l'accento sulla posizione del fidanzato di Carlotta Benusiglio. Marco Venturi, il cui nome risulta iscritto nel registro degli indagati con le accuse di istigazione al suicidio e maltrattamenti, dopo aver risposto alle domande degli inquirenti in due occasioni, di recente si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Su questo aspetto si è espressa anche la sorella Giorgia che sulle pagine del settimanale diretto da Andrea Biavardi ha manifestato tutti i suoi dubbi: "Il fidanzato di Carlotta qualche giorno fa, davanti al nuovo pm che segue il caso della morte di mia sorella, ha deciso di non parlare: si è avvalso della facoltà di non rispondere". Da qui una domanda obbligatoria: "Se non ha nulla da temere, perché tace davanti agli inquirenti?". Nei due precedenti interrogatori a suo carico, occorre ricordare come lo stesso Venturi aveva manifestato una serie di incongruenze nel suo racconto e che ora potrebbero essere oggetto delle nuove indagini mirate a far luce una volta per tutte sulla tragica fine di Carlotta Benusiglio.

© Riproduzione Riservata.