CIRO ESPOSITO, DANIELE DE SANTIS: OGGI IL PROCESSO D'APPELLO: LA LETTERA DI ANTONELLA LEARDI (9 MARZO 2017) - Comincia oggi, giovedì 9 marzo 2017, il processo d'appello per l'omicidio di Ciro Esposito: Daniele De Santis, condannato a 26 anni di carcere, spera in uno sconto della pena. Il tifoso del Napoli fu raggiunto da due colpi di pistola il 3 maggio a Roma, poche ore prima la finale di Coppa Italia tra la squadra partenopea e la Fiorentina, e morì 53 giorni dopo in ospedale. Alle ore 9, dunque, si apre l'udienza davanti alla prima sezione della Corte di Assise di Appello di Roma. I legali dell'ex ultras romanista intendono smontare le ricostruzioni di alcuni testimoni oculari, per questo proveranno a produrre come prova un comunicato del club a cui appartenevano quei tifosi del Napoli, in cui gli eventi vengono ricostruiti a caldo. Quella nota fu pubblicata subito dopo gli scontri, ma rimossa successivamente.

Daniele De Santis verrà giudicato in secondo grado dalla corte presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo giudice a latere. Hanno fatto appello anche Alfonso Esposito e Gennaro Fioretti, che in primo grado erano stati ritenuti colpevoli di rissa aggravata e lesioni e per questo condannati a otto mesi di reclusione. I loro legali puntato alla completa assoluzione, come riportato da Il Posticipo. Oggi, dunque, in aula la procura generale dovrebbe prendere la prima parola per ricostruire la vicenda ed esporre le motivazioni dell'accusa.

Intanto Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, ha mandato una lettera all'emittente Canale 21 per chiedere giustizia per suo figlio e il sostegno degli italiani. «Sia fatta luce su un deliberato atto di violenza che ha stroncato la vita di un giovane tifoso. E se posso aggiungere, rivolgo a tutti un invito particolare: "non dimenticate!". L'oblio della memoria di Ciro, significherebbe ammazzarlo due volte» ha scritto la madre di Ciro Esposito, che in un altro passaggio della sua lettera ha evidenziato l'importanza della sua battaglia: «Mentre gioiamo per le gesta dei campioni della nostra squadra, non dimentichiamoci che in aula di tribunale c'è chi combatte una partita ben più dura, in difesa della vita e in onore della verità. E questa non è solo la mia battaglia, ma di tutti i tifosi onesti».

