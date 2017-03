GLORIA ROSBOCH/ Processo parallelo sui social: Caterina Abbattista in difesa di Gabriele Defilippi (9 marzo)

GLORIA ROSBOCH, ULTIME NOTIZIE: IL CASO SPOPOLA SUI SOCIAL, IN CAMPO CATERINA ABBATTISTA E IL FRATELLINO DI GABRIELE DEFILIPPI (NEWS, 9 MARZO 2017) - Il caso sul delitto di Gloria Rosboch, la professoressa 49enne di Castellamonte uccisa il 13 gennaio di un anno fa dal suo ex studente, Gabriele Defilippi, con la collaborazione – secondo l’accusa - di Roberto Obert, continua a tenere banco non solo sulle pagine di cronaca nazionale. Da alcuni giorni, infatti, si è aperta l'udienza preliminare a carico dei presunti responsabili del delitto che ha acceso il dibattito dell'opinione pubblica su vari aspetti, a partire dalla richiesta di perizia psichiatrica accettata di recente dal giudice, a carico dell'assassino reo confesso 22enne. Il delitto di Gloria Rosboch, dunque, è spesso entrato nelle case degli italiani attraverso i numerosi programmi tv che hanno dedicato al caso ampio spazio, con testimonianze ed interviste, le ultime con protagonista proprio la madre di Gabriele Defilippi, Caterina Abbattista. Anche quest’ultima risulta imputata nell'ambito del processo sull'omicidio della professoressa 49enne, con l'accusa di concorso in omicidio. Repubblica.it, nell'edizione torinese, di recente ha riacceso i riflettori sul giallo di Castellamonte, basando la sua attenzione su un processo parallelo, quello che si sta celebrando da mesi sui social network e che vede il popolo del web eternamente diviso tra innocentisti e colpevolisti. E così c'è chi è certo della colpevolezza di Caterina Abbattista e chi invece dopo le sue parole drammatiche in diretta tv la difende. E c'è anche chi ostenta una certa sicurezza nel ribadire l'innocenza del più giovane dei protagonisti di questa cupa vicenda, Gabriele Defilippi, preoccupandosi della sua posizione e della perizia psichiatrica a suo carico. Non è un caso se subito dopo il suo arresto, ad un mese dall'omicidio di Gloria Rosboch, su Facebook pullulavano pagine su pagine realizzate proprio in difesa ed a sostegno del 22enne dal volto camaleontico ma che proprio nell'ultimo periodo sarebbe apparso del tutto diverso da quel ragazzo sicuro e forte che avevamo imparato a conoscere all'inizio della vicenda. Con la nuova attenzione che ha riconquistato il caso dopo l'udienza preliminare a carico dei presunti responsabili, anche su queste pagine social si è riaccesa la discussione. Come sottolinea il quotidiano nella sua versione online, non si tratta solo di fan innamorate o ragazzine coetanee dell'assassino reo confesso, ma anche donne (piemontesi e non). Tanti coloro che partecipano alle discussioni al solo scopo di commentare il caso e tra i vari nomi, non di rado spunta anche quello del fratellino minore di Gabriele, così come quello di Caterina Abbattista. Soprattutto dopo la fine dei suoi domiciliari, la donna è tornata attiva sui social e sotto la foto del figlio in manette commenta: "Non smetterò mai di volerti bene. Sei mio figlio e non importa se il mondo non lo comprende. Io ascolto Dio". Intanto, il caso di Gloria Rosboch è diventato inevitabilmente mediatico e questo ha portato addirittura all'intervento dell'Unione camere penali che nei giorni scorsi ha affrontato il problema. L'associazione forense, con un comunicato ha dovuto così bloccare una trasmissione tv al fine di evitare possibili influenze sul perito chiamato a svolgere la perizia psichiatrica su Gabriele Defilippi, dalla quale ovviamente dipenderanno le sorti (giudiziarie e non solo) del 22enne.

