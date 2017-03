LETTERA/ "Anche io ho una figlia down e ho desiderato la sua morte"

Caro direttore, ha ucciso la moglie e la figlia disabile: "Non sono più in grado di assisterla". E poi con lo stesso fucile ha messo fine alla sua vita, Guerrando Magnolfi, 84 anni, ex custode del cimitero di Brozzi (Firenze).

Leggere di quell'estremo e disperato gesto non può lasciare indifferente chiunque sfogli il giornale e ascolti distrattamente un Tg. Colpisce invece nel profondo dell'anima chi come me, con un figlio disabile, vive una vita in una condizione simile a quella vissuta dal povero padre omicida e suicida.

Quando nacque mia figlia e seppi della sua sindrome Down la prima domanda che rivolsi disperato alla neonatologia dove fu portata, fu: "Ma… almeno... non vivono a lungo?" sperando di avere una risposta affermativa e liberatoria.

Quindi la familiarità con la morte (col desiderio della morte di mia figlia, e con la morte dentro di me) è come se sia stato l'avvio di quest'inattesa esperienza di paternità di un disabile. Ricordo che quando ripresi subito a lavorare (insegnavo in un serale) dovetti inventarmi improbabili sorrisi e gioia agli auguri e alle feste che mi facevano colleghi e studenti, mentre dentro avevo un profondo senso di angoscia e di fallimento e immaginavo il mio futuro come un lunghissimo tunnel buio da cui speravo di uscire quanto prima, sapendo, nel profondo, che non ne sarei mai più uscito.

Che sensazioni terribili. E poi abituarsi a quegli sguardi curiosi e pietosi dei passanti, con cui inizialmente avresti voluto incazzarti dicendo con uno tuo sguardo severo: "che c..zo guardi o fingi di non guardare?".

Un giorno misteriosamente incrociai lo sguardo curioso di due ragazze che si avvicinavano e che avevano notato la diversità della mia piccola che avevo per mano. Mi stavo preparando a cercare il loro sguardo per guardarle male e distoglierle da ogni inutile commento, anche se non esplicito. Magicamente, e non so perché, mi venne di sorridere loro accogliendo io il loro sentimento di dispiacere e curiosità. I ruoli si invertirono e sperimentai io per la prima volta che cosa significava avere una marcia in più e cosa vuol dire accogliere noi il disagio degli altri.

Facendo il professore e poi il preside ho sempre accolto i genitori di disabili che mi portavano i loro figli, percependo quel velo di tristezza nei loro sguardi e immaginando quanto avessero vissuto anche loro quelle mie primissime esperienze. Fin dai primi dialoghi con loro cercavo di far sentire la mia totale vicinanza rassicurante, osando perfino accennare a quanta intensità di esperienza umana positiva ci era data. Anche se negli occhi di alcune mamme non vedevo brillare alcuna luce di speranza.