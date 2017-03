Oued Zem/ Ecco il villaggio delle ricattatrici di uomini via webcam

IL VILLAGGIO DEI RICATTATORI: IN MAROCCO TREMILA PERSONE RICATTANO UOMINI COLTI IN ATTI OSCENI DAVANTI ALLE WEBCAM (OGGI 8 MARZO 2017) - In una città marocchina a circa cento miglia a sud-est di Casablanca, Oued Zem, è stata soprannominata la capitale “sextortion” del mondo. Secondo una recente inchiesta del 'Sun', circa tre mila persone si guadagnano da vivere ricattando uomini inglesi che sono stati colti in atti osceni davanti alle webcam. Questa criminalità sta crescendo sempre più e le vittime sono indotte a compiere atti sessuali davanti alle webcam per poi essere ricattati dietro la minaccia di mostrare i video agli amici e ai famigliari o addirittura postarli sui social network. Un giornalista del 'Sun' ha intervistato un uomo di Oued Zem coinvolto nella truffa prima di essere arrestato e gli ha svelato che i ricattati pagano la somma di 10.000 dirham per distruggere i video. Quest'uomo usava le immagini della pornostar colombiana Dayana Perez Sosa, con gli uomini inglesi che difficilmente riuscivano a resisterle. Il Marocco ha arrestato più di 350 persone che volevano dare vita al settore del porno.

IL VILLAGGIO DEI RICATTATORI: IN MAROCCO TREMILA PERSONE RICATTANO UOMINI COLTI IN ATTI OSCENI DAVANTI ALLE WEBCAM (OGGI 8 MARZO 2017) - In Marocco si è creata una vera e propria criminalità organizzata mettendo nel mirino uomini inglesi, ricattati a causa di atti osceni davanti alle webcam. Queste bande individuano gli uomini su Facebook o Linkedin in base a quanto sembrano essere facoltosi e a quanto hanno da perdere se diventano oggetto di un ricatto. Questo tipo di ricatto ha aumentato in Gran Bretagna il numero di suicidi, almeno quattro uomini, tutti di età compresa tra i 18 e i 24 anni, si sono suicidati a seguito del tentativo di estorsione. L’NCA esorta le vittime di questi ricatti a chiamare la polizia in caso gli vengano chiesti dei soldi per eliminare i video incriminati, e soprattutto a non pagare i ricattatori e conservare le prove importanti, come l’ID Skype dei truffatori che serviranno poi ai carabinieri per riconoscerli. Il ricatto avviene in dei veri e propri centri di truffa che coinvolgono attori porno, esperti di riciclaggio e professionisti della criminalità.

