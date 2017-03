PREVISIONI METEO/ Alcune raffiche di neve, ma ecco la Primavera (News del tempo oggi, 9 marzo 2017)

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: NEVE AL NORD MA LE TEMPERATURE SALGONO (OGGI, 9 MARZO 2017) - Nonostante ci sarà una bella giornata in tutta Italia oggi, giovedì 9 marzo 2017, potremo vedere anche alcune raffiche di neve che potrebbero essere tra le ultime di questo inverno ormai destinato a lasciare il passo alla Primavera. La neve cadrà soprattutto nella parte settentrionale di Trentino Alto Adige e Lombardia con raffiche non troppo forti e anche qualche piccola precipitazione. Un po' di pioggia la vedremo anche sulla Valle d'Aosta per tutta la giornata. Le correnti del vento tireranno tutte da nord verso sud-est con anche una buona intensità che ci porterà quindi a vivere una giornata di vento forte nonostante il sole che colpirà quasi tutto il paese. Sarà interessante vedere come varieranno le temperature nella giornata di oggi, ma sicuramente possiamo considerare questa come una piccola anticipazione di quella che si preannuncia una Primavera davvero molto calda e che dovrebbe essere breve introduzione verso un estate dalle temperature roventi.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: FINALMENTE IL SOLE (OGGI, 9 MARZO 2017) - Sembra il titolo di un film, ma è semplicemente quello delle previsioni del tempo: finalmente il sole. Infatti dopo un inverno che è stato a tratti anche molto rigido, soprattutto per le regioni colpite da forti nevicate sia al nord che nel centro Italia, si potrà vivere una giornata che anticipa quella che sarà la Primavera che ricordiamo incomincerà ufficialmente tra una decina di giorni. Nella giornata di oggi, giovedì 9 marzo 2017, il sole batterà più o meno su tutta la superficie del nostro paese partendo dal nord per arrivare al sud già dalle prime ore della mattina. Le temperature sono in netto rialzo con le minime che verranno registrate in mattina sui due gradi di Aosta e L'Aquila. Le massime invece le vedremo nel pomeriggio quando a Bologna, Firenze, Bolzano e Catania farà addirittura diciotto gradi come picco massimo. Il cielo ovviamente avrà anche alcune nuvole e schiarite costanti soprattutto nella mattinata. La sensazione è che ormai l'inverno sia davvero alle spalle.

