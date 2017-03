SELFIE SUI BINARI/ Soverato, 13enne travolto e ucciso da un treno: due coetanei illesi

SELFIE SUI BINARI: A SOVERATO 13ENNE TRAVOLTO E UCCISO DA UN TRENO, DUE COETANEI ILLESI - Un ragazzo di 13 anni è morto a Soverato, investito da un treno regionale. La vittima, però, non era sola sui binari: insieme al ragazzino di Petrizzi, Catanzaro, anche altri due minorenni, rimasti illesi. L'incidente potrebbe essere frutto di un gioco perverso: gli inquirenti ipotizzano che i tre ragazzi volessero farsi un selfie con lo sfondo del treno in arrivo, cercando di resistere il più possibile sui binari prima del passaggio del treno, che procedeva in direzione Reggio Calabria. Dal gioco alla tragedia però è stato un attimo e uno dei tre è morto. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e il personale del 118. In stato di shock il macchinista del treno, che è stato ascoltato dai militari: ha raccontato di non essere riuscito a frenare in tempo. Stando a quanto riportato dall'Adnkronos, erano fuggiti per paura delle conseguenze del loro gesto, poi i due coetanei sono stati ritrovati. Crescono gli incidenti sui binari: secondo i dati della Polfer, relativi al 2016, l'incidentalità ferroviaria è salita del 63%, la mortalità a seguito di un investimento del 47%. L'attraversamento dei binari, come nel caso di Soverato, è una delle cause principali di incidenti, tra cui pure l'invasione della linea ferrata e la presenza indebita lungo la linea. Da tempo sono state avviate attività di informazione ed educazione alla legalità attraverso incontri nelle scuole e in giornate di controlli straordinari: il 2 febbraio scorso 1.357 operatori hanno effettuato controlli in 2.945 località sensibili col risultato di 84 sanzioni.

