Tiziana Cantone / Video hot, l’inganno dell’ex Sergio Di Palo e le accuse di mamma Teresa Giglio

TIZIANA CANTONE, VIDEO HOT: L’INGANNO DELL’EX DI PALO (ULTIME NOTIZIE) - Emergono inquietanti dettagli dalle indagini sul suicidio e la calunnia di Tiziana Cantone, dopo le ultime novità legate all’ex fidanzato Sergio Di Palo: secondo i pm che indagano sulle varie inchieste nate prima e dopo il tremendo suicidio della giovane e bella campana, un punto sembra incastrare il giovane (anche se andrà ovviamente tutto verificato nel momento in cui si arriverà a processo). «Di Palo voleva far ricadere la responsabilità della pubblicazione sui cinque giovani, che sarebbero invece estranei alla vicenda perché l’invio dei file a una chat privata sarebbe stato effettuato proprio dal telefonino della vittima. Di questo dettaglio era a conoscenza Di Palo – sostiene sempre il pm – che avrebbe tentato, attraverso l’accesso abusivo a dati informatici e rivolgendosi a un perito, di accedere al cloud del telefono della ragazza suicida per togliere alcune chat che erano la prova che scagionava i cinque amici denunciati qualche settimana dopo per la divulgazione dei filmati. Gli stessi che si sono ritrovati indagati per diffamazione», riporta il portale La Città di Salerno riguardo le carte del pm che indaga sul suicidio di Tiziana Cantone. Un inganno tutto da dimostrare ma che getta di nuovo ombra su un caso ancora molto lontano dalla soluzione.

TIZIANA CANTONE, VIDEO HARD: LA MAMMA TERESA GIGLIO ATTACCA L’EX FIDANZATO DELLA FIGLIA (ULTIME NOTIZIE) - Un attacco comprensibile per chi ha sempre sostenuto che uno dei motivi che ha rovinato la figlia Tiziana Cantone era proprio quel rapporto con Sergio Di Palo, l’ex fidanzato ora accusato di aver diffuso direttamente (con concorso di Tiziana) i video hot che hanno dato il via a tutta l’intera vicenda penale. In tv a la Vita in Diretta è proprio la mamma Maria Teresa Giglio a confessare tutto il suo disappunto per quel ragazzo che «ha rovinato mia figlia»; «io ho sempre pensato che il regista occulto di questo disegno criminoso fosse Sergio Di Palo perché tutto è avvenuto mentre lei viveva con quest’uomo. Tiziana aveva girato i video hard indotta da lui», è il pensiero ripetuto anche ieri in tv dalla madre di Tiziana ancora una volta combattiva nel cercare la giustizia per la figlia suicida. Le ipotesi di reato contro l’ex sono calunnia e falsa denuncia e nelle prossime settimane il gip dovrò decidere su tempi e date dell’eventuale processo.

