Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: impresa Barcellona in Champions, 6 gol al Psg! (9 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). CHAMPIONS LEAGUE, IMPRESA BARCELLONA, 6 GOL AL PSG. SUCCEDE DI TUTTO IN UNA SOLA SERATA - Doveva essere una serata incredibile di Champions League e lo è stata. Il Borussia Dortmund supera per 4-0 il Benfica e ribalta l'1-0 dell'andata dimostrando la sua superiorità. Lo spettacolo però arriva dal Nou Camp di Barcellona dove la squadra di Luis Enrique è strepitosa e riesce a inchiodare l'avversario con grandissima cattiveria e una voglia fuori dal normale. Andiamo però con ordine. Il Barca viene dal 4-0 in Francia che nessuno avrebbe potuto recuperare a una squadra come il Paris Saint German di Unay Emery. I blaugrana riaccendono il sogno nella prima frazione di gioco che chiudono 2-0 con le reti di Suarez e l'autogol di Kurzawa. A inizio ripresa il rigore realizzato da Lionel Messi regala quello che sembra essere un sogno, fino all'ora di gioco con Edinson Cavani che obbliga i blaugrana a dover fare tre gol in ventotto minuti per passare. Tutto sembra finito quando al minuto ottantotto Neymar con una splendida punizione riaccende tutto. Il brasiliano segna l'incredibile 5-1 al novantunesimo su calcio di rigore. Tutto il Barca, ter Stegen compreso, si butta in avanti e arriva l'incredibile gol di Sergi Roberto che regala una qualificazione a dir poco storica.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). GRAN BRETAGNA, VIOLENTA LA FIGLIA PERCHÈ LESBICA - Proprio oggi, 8 marzo, festa della donna, giorno in cui si celebrano le conquiste fatte dalle donne e si ripete in modo più forte e deciso il No alla violenza sulle donne, giunge una tragica notizia. Vittima, ancora una volta una donna, molto giovane di appena 16 anni. La tragedia si è consumata nella cittadina di Coventry, nel Regno Unito, dove un uomo di 54 anni ha stuprato la figlia sedicenne dopo che questa le aveva rivelato di essere lesbica. Secondo le prime indiscrezioni pare che l'uomo avesse commesso l'orribile gesto solo per dimostrarle che avere rapporti sessuali con un uomo era più appagante rispetto a quelli con altre donne. Con questo concetto, infatti, il padre si è presentato dinnanzi al giudice. In tribunale, però, l'uomo è stato condannato a 21 anni di carcere, senza alcuno sconto di pena, per aver commesso il fatto con rabbia reale ed incontrollata, con l'aggravante dell'omofobia. In tribunale ha testimoniato anche la figlia maggiore dell'uomo, la.quale ha confessato che in casa si sviluppava una violenza sessuale a danno delle bambine ormai da diversi anni. A causa di questo clima, infatti, pare che la figlia maggiore, che aveva subito violenza già ad 11 anni, fosse ben presto scappata di casa. A seguito della sua fuga, il padre avrebbe rivolto tutte le sue attenzioni sulla figlia minore. Dopo la violenza la vittima.avrebbe trovato la forza di fuggire da casa e, insieme alla sorella, denunciare e testimoniare contro il padre.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). MALTEMPO, MALTA PERDE IMPORTANTE PATRIMONIO NATURALE - Questa ondata di maltempo che ci sta dando veramente filo da torcere, sta mettendo in ginocchio non solo l'Italia. A subire un gravissimo colpo, in queste ultime ore, ad esempio, è l'isola di Malta che perde la sua finestra azzurra. Si trattava di quella nota roccia, invidiata da molti Paesi, che si affacciava sull'azzurro del mare e del cielo. Pare che, indebolita dalla forte ondata di maltempo, sia collassata stamane. A darne la notizia il primo ministro Muscat, tramite un post lasciato sul social Twitter.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). REGGIO CALABRIA, ANCORA VIOLENZA SUI BAMBINI - È di questa mattina la notizia di un altro triste caso di violenza usata sui bambini, da coloro che avrebbero dovuto insegnargli a crescere. La violenza si è consumata a Reggio Calabria , ad Oppido Mamertino. Vittime, però, questa volta sono alcuni bambini di quinta elementare. L'inchiesta ha avuto inizio grazie alle denunce di alcuni genitori che, dopo aver notato il viso tumefatto dei figli, hanno provveduto a presentare adeguata denuncia. Le due maestre sono state incastrate grazie a delle telecamere nascoste dai carabinieri. In attesa di un seguito del processo, intanto, le due maestre di 49 anni sono state sospese dall'incarico. Tirreno Adriatico: prima vittoria per la squadra statunitense Bmc La prima tappa della corsa di bici che segna l'inizio della primavera si è conclusa oggi, con una vittoria schiacciante della squadra statunitense BMC. La prima tappa della sfida tanto attesa ha visto la partecipazione di numerose squadre, che hanno corso per 22, 8 km, partendo da Lido di Camaiore per concludere, sempre qui, la propria corsa. All'evento hanno partecipato, tra le tante squadre, anche la Quik Step Floor e la Movistar. La vittoria, come abbiamo detto, è stata aggiudicata dalla BMC che si è imposta davanti a tutti con un tempo di 23'20'' ed una media di 58, 371 km/h. Quella di oggi è stata la tappa più veloce della storia della Tirreno Adriatica, poiché è stato battuto il precedente record di 56,497 km/h detenuto sempre dalla squadra statunitense BMC. Leader della squadra, oggi, il corridore Damiano Caruso il quale ha confessato che la vittoria è dovuta anche alla preziosa collaborazione di corridori della portata di Stefan Khung e Rohann Dennis, specialisti nella corsa a cronometro. Favorevoli anche le condizioni meteo. Domani si terrà la seconda tappa della corsa Tirreno Adriatico, con un percorso da Camaiore a Pomarance, di 228 km.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). CICLISMO, VINCE UNA FRANCESE LA PARIGI-NIZZA - Si svolge in Francia, tra Parigi e Nizza, un'altra importante corsa di ciclismo molto seguita anche da casa. La corsa, che si concluderà domenica prossima, con un circuito di 112 km intorno a Nizza, è giunta oggi alla quarta tappa. Tra i corridori più attivi figurano Tony Gallopin, Alberto Contador, Arnaud Demare e Julian Alaphilippe. Quest'ultimo, che veste la maglia della Quick Step Floor, oggi fa il colpo doppio e si piazza nuovamente sul podio. È una vittoria importante, questa, che gli consente di cullare il sogno di poter concludere questa corsa prestigiosa con una vittoria. Qualora, infatti, la Parigi-Nizza venisse vinta dal corridore della Quick Step Floor, Julian Alaphilippe, si tratterebbe del primo francese a vincere la corsa subito dopo Laurent Jalabert, che conquistò la vittoria nel non molto lontano 1997. In classifica generale, subito dopo Alaphilippe troviamo Gallopin, con un ritardo di 33' e Izagirre, della Movistar, con un ritardo di 47''. Ottavo, invece, Alberto Contador.

