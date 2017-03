AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 (ultime notizie, oggi 1 aprile 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 1 APRILE 2017). INCIDENTE SULL'A1 MILANO-BOLOGNA - Durante la notte c'è stato un brutto incidente sull'A1 Milano-Bologna con traffico rallentato che si è subito formato al chilometro 184.789 direzione Napoli tra Modena sud e Valsamoggia. Non è stato specificato dal sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, però quello che è accaduto con precisione e soprattutto se ci sono stati dei feriti. Sicuramente però sarà importante monitorare con attenzione proprio il portale con aggiornamenti in tempo reale. Staremo a vedere se questa mattina ci sarà ancora traffico nei pressi del problema autostradale. Nonostante questo però è chiaro che l'intervento sempre tempestivo degli addetti ai lavori avrà ripristinato la situazione già nelle ore della notte. Non possiamo sapere però se i problemi evidenziati dall'incidente abbiano portato a delle conseguenze importanti. Ovviamente però la cosa più importante resterà capire se ci sono stati feriti o meno.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 1 APRILE 2017). CANTIERI NELLA NOTTE - Sono diversi i cantieri di lavoro che sono stati aperti nella notte tra venerdì e sabato sulle autostrade italiane. Tutte le situazioni sono state analizzate, come sempre, con grande perizia e attenzione dal sito istituzionale Autostrade.it che in tempo reale monitora ogni situazione che accade sulle strade di competenza. Partiamo dal Raccordo Casoria-Capodichino dove al chilometro 1.2 diramazione Capodichino troveremo chiuso fino alle ore sei il bivio Sp 1 Casoria e il bivio diramazione Capodichino. Inoltre proprio i lavori nella notte hanno portato alla formazione di una coda importante sull'A8 Milano-Varese al chilometro 16.3 direzione Milano tra Castellanza e Legnano. Nelle prime ore della mattina potrebbero esserci delle ripercussioni importanti e chi dovrà affrontare un lungo viaggio in autostrada dovrebbe consultare il portale per capire se ci sono delle novità proprio in merito al traffico e ai cantieri di lavoro.

