Emanuele Morganti, oggi i funerali (da Facebook)

EMANUELE MORGANTI, OGGI IL FUNERALE. L'AMICO GIANMARCO CONTRO I BUTTAFUORI: "PRESO A SCHIAFFI E MANGANELLATE" - Un'altra giornata triste per Tecchiena: oggi si terranno i funerali di Emanuele Morganti, il 20enne pestato a morte in Piazza Regina ad Alatri, in provincia di Frosinone. Alle 15 presso la Chiesa parrocchiale Maria SS.ma Regina di Tecchiena Castello verrà dato l'ultimo saluto ad Emanuele, la cui salma è stata esposta nella camera ardente. La famiglia del ragazzo intanto chiede che venga fatta chiarezza sulla tragedia che verrà ricordata per anni: «Chiediamo giustizia, non vendetta», ribadisce Francesco Morganti, fratello di Emanuele. Non riesce a darsi una spiegazione mentre parla fuori dalla camera mortuaria allestita al policlinico di Tor Vergata a Roma: «Mio fratello era un angelo ed è inspiegabile come l'hanno ridotto, solo Dio ci può dare una spiegazione». Drammatica è anche la testimonianza di Gianmarco Ceccani, l'amico presente al pestaggio: il ragazzo ha provato più volte a mettersi in mezzo nella mischia per salvare Emanuele, senza però riuscirci. «Ero fuori a fumare una sigaretta e poi sarei entrato quando ho visto che i buttafuori strattonavano Emanuele e lo portavano fuori in piazza. Mi sono messo in mezzo, quando uno ha estratto un manganello e ha iniziato a dare manganellate», ha raccontato Gianmarco ai microfoni di NewsMediaset. Il ragazzo spiega di essersi riuscito a liberare ad un certo punto, ma Emanuele viene inseguito da tantissime persone, 10-15. «Io volevo corrergli incontro, ma non lo raggiungevo, separavo tutti nella mischia finché ho visto che riceve un colpo dietro la testa e cade in avanti sbattendo contro un'auto», prosegue il drammatico racconto dell'amico di Emanuele, che poi lancia un'accusa ai buttafuori. Per Gianmarco non hanno fatto il loro lavoro, anzi il contrario, visto che hanno contribuito al barbaro pestaggio con schiaffi e manganellate. Ora gli resta quel senso di colpa per non essere riuscito a strappare l'amico dalla folle furia omicida di quei ragazzi: «Emanuele non c'entrava niente con quanto era accaduto nel locale. Era una bellissima persona, amava la famiglia, era sempre con il sorriso ed era un corpo e un'anima soli con sua sorella».

