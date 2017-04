Immagine d'archivio (Foto: LaPresse)

EX MISS PADANIA ARRESTATA PER STALKING, ALICE GRASSI IN CARCERE: È LA SECONDA VOLTA IN UN ANNO - Alice Grassi era un'estetista che sognava di fare la Velina o la Letterina, ma Miss Padania 2003 purtroppo è finita nelle pagine di cronaca, non in quelle di spettacoli e gossip: l'ex reginetta di bellezza è stata arrestata nuovamente per stalking dai carabinieri di Cologne, in provincia di Brescia. Ubriaca e armata di cavatappi, Alice Grassi ha minacciato un ragazzo di 26 anni con cui aveva avuto una relazione e sempre con il cavatappi ha danneggiato l'auto del suo ex. L'episodio è avvenuto un paio di giorni fa per strada, ma solo nelle ultime ore è stato reso noto. Si tratta comunque del secondo caso, perché l'ex Miss Padania un anno fa aveva aggredito un altro ragazzo con la stessa "arma" e quindi era stata fermata per lo stesso motivo. In quell'occasione le fu contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale, oltre che danneggiamento aggravato, minacce aggravate e stalking per le minacce di morte rivolte pure ai genitori della vittima. All'epoca la donna andava sotto casa dell'ex e dopo essersi introdotta nel locale, ne distruggeva gli arredi. La miss è incontrollabile e l'ex fidanzato viene salvato dai carabinieri di Chiari, ma metterle le manette non fu affatto facile: oppose resistenza strattonando il Brigadiere che la tratteneva e poi provò a fuggire in scooter. Non andò lontano: travolse una persone, cadde e finalmente finì in manette. Al gip spiegò che era stato un raptus, ma il giudice convalidò l'arresto, definendola «incontrollabile». Ora, invece, deve fare i conti con il secondo arresto, per il quale è stata condotta nel carcere femminile Verziano di Brescia.

