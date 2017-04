Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 1 aprile: i numeri vincenti (conc. 38/2017, sabato)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI E…. - Una nuova ondata di premi del Lotto e 10eLotto sta per bagnare le regioni italiane. I giocatori sono già in fila in attesa di scoprire i numeri vincenti, ma quali sono state le quote distribuite nell'ultimo concorso? Le statistiche parlano chiaro: a Palermo l'onore di aver registrato la vincita più alta del Lotto. Un fortunello è infatti riuscito a centrare 90 mila euro grazie ad un terno, mentre 28 mila euro sono finiti nella provincia di Milano, a San Vittore Olona, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi, tutti giocati sulla ruota del capoluogo lombardo. Sale sul podio anche Roma, dove è stata realizzata una vincita che supera i 23 mila euro su Milano. Il 10eLotto rimane sempre in territorio lombardo con la più alta delle vincite: più di 47 mila euro sono stati conquistati da un fortunello della provincia di Monza, di Carate Brianza. Vibo Valentia si piazza invece al secondo posto con più di 13 mila euro, almeno per ora. Le statistiche ufficiali di AgiPro News potrebbero infatti mutare nel corso della giornata. In festa anche la provincia di Torino: a None è stato riscosso un premio da 12 mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (1 APRILE 2017): LA SMORFIA - Ritorna la vostra Rubrica preferita del Lotto, dove troverete tanti spunti per la vostra combinazione tutta da giocare. Come sempre intervisteremo la smorfia napoletana su una news attuale, che ci pota dritti fino alla Pasqua. Saranno giorni di festa in tutto il mondo, ma ad attirare l'attenzione è stato il mercato ortofrutticolo svizzero. Sembra infatti che le bucce delle cipolle stiano subendo un significativo rialzo del prezzo di vendita, molto di più di quello delle cipolle stesse. Una strana usanza? In realtà le bucce vengono usare per dare alle uova sode un colore particolare, un'attenzione che riguarda da vicino anche noi italiani. In Svizzera in particolare è ancora viva la tradizione di colorare le uova solo con ingredienti naturali. Per realizzare il tutto, le bucce di cipolle andranno bollite per 15 minuti ee lasciate raffreddare dopo aver aggiunto un cucchiaio da tavola di aceto bianco, in modo che il colore venga fissato.. Scopriamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la buccia, 15, la cipolla, 54, la Pasqua, 51, le uova, 50, e la tradizione, 18. Per gli amici del 10eLotto suggeriamo invece il Numero Oro: il colore, 78.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (1 APRILE 2017): LE QUOTE - Il SuperEnalotto termina la sua settimana di concorsi con un Jackpot da 26 milioni di euro. Chi vincerà? In attesa di scoprirlo, troviamo ancora nel pieno dei festeggiamenti tutti i vincitori dell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal. Le quote, tuttavia, hanno subito un calo significativo, decretando anche l'assenza del 4+. Il 5 conquista quindi il primo posto sul podio grazie ad un premio di oltre 53 mila euro realizzato da tre fortunelli, mentre 77 giocatori hanno indovinato il 3+ da 2.718 euro. Si prosegue con il 4, del valore di 336,48 euro, registrato da 480 biglietti vincenti, mentre 27,18 euro è la quota che il 3 ha donato ai 17.981 vincitori. Si chiude con il 2, ritornato quasi ai minimi storici, con un premio da 5,31 euro. I vincitori in questo caso sono stati 286.225. Per quanto riguarda le quote standard, 1.573 giocatori hanno conquistato i 100 euro del 2+, mentre 9.767 vincitori hanno riscosso il premio dell'1+, come sempre pari a 10 euro. Cinque euro a testa invece per i 22.007 fortunelli che sono riusciti a realizzare il premio dello 0+.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (1 APRILE 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Ancora pochi minuti prima di scoprire i numeri vincenti del SuperEnalotto: a chi andrà il Jackpot? Domanda annosa, che oggi potrebbe trovare una risposta oppure no. Qualsiasi cosa succederà nei prossimi minuti, la certezza è che il vincitore in questione dovrà pensare a come spendere il bottino milionario. Di sicuro si avranno molti progetti in mente, ma sappiamo anche come toglierci immediatamente uno sfizio? In questo caso, la nostra Rubrica sarà un valido aiuto per trovare qualche idea interessante. Grazie a KickStarter, oggi vi parleremo di musica. Graziee a Roadie 2 sarà possibile accordar la nostra chitarra o basso in pochissimi secondi. La difficoltà maggior per i principianti è infatti riuscire ad accordare il loro strumento con facilità ed in poco tempo. Roadie 2 raccoglie il meglio del primo progetto, riuscendo a creare un dispositivo completamente standalone. Chiunque potrà quindi imparare ad accordare chitarra e basso con un semplice tocco e grazie al supporto di un dispositivo di nuova generazione. Vi abbiamo convinto? Ancora 34 giorni di tempo per aderire all'iniziativa: il goal da 50 mila dollari è stato più che raggiunto! Ed ora, numeri vincenti in arrivo, preparate carta e penna!

I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO DI OGGI SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI

© Riproduzione Riservata.