INCIDENTE STRADALE/ San Canzian d'Isonzo: scontro auto-moto, muore centauro(Ultime notizie oggi 1 aprile 2017)

Immagini di repertorio (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE SA CANZIAN D'ISONZO: CENTAURO MUORE IN SCONTRO AUTO-MOTO (ULTIME NOTIZIE OGGI 1 APRILE 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto ieri a San Canzian d'Isonzo, in provincia di Gorizia in Friuli-Venezia Giulia. E' deceduto, in uno scontro tra un'auto e una moto, secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, un uomo di 46 anni residente a Villa Vicentina, Dino Franz. La vittima di questo incidente stradale è un commerciante, titolare dell’azienda Fidolciumi: lo schianto mortale si è verificato ieri sulla statale 20, all’altezza di via del Revoc. Il 46enne stava guidando la sua Yamaha quando, per cause che sono ancora da chiarire, si è scontrato con l'auto di Fulvio De Marin, 79enne, che è rimasto ferito ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Udine. Nell'incidente stradale è rimasto coinvolto un altro motociclista, Christian Paoloni. Il compagno di viaggio del 46enne deceduto è stato trasportato all’ospedale San Polo, a Monfalcone, in stato di choc. Dino Franz era un commerciante molto conosciuto nella zona per la sua attività di commercio di dolciumi tramandata dalla famiglia fin dall'Ottocento: lascia la moglie Michela e un figlio.

© Riproduzione Riservata.