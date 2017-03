PESCE D’APRILE/ Video e curiosità: Orson Welles e lo sbarco degli Alieni... in ritardo! (1 aprile 2017)

Pesce d'aprile, Cina (LaPresse)

PESCE D’APRILE, CURIOSITÀ: ORSON WELLES E LO SBARCO DEGLI ALIENI (1 APRILE 2017) - Ma voi pensate a quanti pesci d’aprile ogni anno ci “beviamo” nonostante la tecnologia, internet e tutte le possibilità per smascherare subito gli allegri burloni che nel primo giorno di aprile si dilettano a fornirvi di prese in giro e burle continue. Ecco, portate la mente al 1938 e pensate a quanto potesse essere ancora più facile rimanere vittime degli scherzi, specie quelli enormi e quasi impossibili da contestare per la assoluta rispettabilità della “fonte”. il 1 aprile del ’38 il famosissimo regista americano Orson Welles, tra i padri del cinema moderno, organizzato un programma radiofonico con tanto di cronaca radio… dello sbarco alieno sulla Terra! A causa di problemi tecnici però il programma non andò in onda il 1 aprile e dunque il pesce sfumò per la grande delusione del burlone Orson, che però non si perse d’animo. Il 30 ottobre ci riprovò, questa volta con successo clamoroso: la radio d’accordo con il registra mandò in onda la clamorosa cronaca della “Guerra dei mondi” con i dettagli minuziosi raccontati con voce incalzante e autorevolissima del regista Usa. Panico tra la popolazione, polizia invasa di chiamate per salvarli, maschere antigas subite estratte e una serie di malori accusati da alcuni anziani in preda ad attacchi di panico. Ecco, alcuni raccontarono anche di aver visto i marziani…altro che pesce caro Orson, fu uno “squalo” d’aprile. Anzi, d’ottobre con modesto ritardo…

PESCE D’APRILE, CURIOSITÀ: LA MONETA DELLA DISCORDIA (1 APRILE 2017) - Se proprio non siete in grado di organizzare anche voi come Orson Welles una radiocronaca degli alieni come pesce d’aprile, potete anche ripiegare su qualcosa di molto più economico e semplice: vi è mai capitato di trovare in giro per strada qualche moneta sul marciapiede e di chiedervi se potete prenderla per circa 1,5 secondi prima di afferrarla come se foste degli indigenti e “poveracci” qualsiasi? Ecco, oggi potete farvi una bella passeggiata, il sole e la temperatura primaverile lo consente: mettetevi poi comodi su una panchina e appoggiate docilmente una moneta con un lato normale e l’altro… riempito di colla! Dal momento in cui qualcuno la noterà voi potrete farvi le dovute risate, ricalcando uno degli scherzi e dei pesci d’aprile tra i più classici eppure sempre maledettamente divertenti e realizzabili. Allora, smartphone pronto a filmare, attendiamo le vostre “vittime” sui migliori canali social! Per un giorno all’anno si può anche tranquillamente scherzare, suvvia…

