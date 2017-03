PREVISIONI METEO/ Temporali ad ovest e schiarite ad est (Ultime notizie oggi, 1 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: CIELO COPERTO CON SCHIARITE SUL VERSANTE ADRIATICO (OGGI, 1 APRILE 2017) - Sul versante adriatico nella giornata di oggi, sabato 1 aprile 2017, troveremo la situazione più primaverile del nostro paese. Le uniche situazioni però di sole acceso saranno presenti in Friuli Venezia Giulia e nel meridione della Puglia. Il cielo sarà coperto un po' ovunque, ma comunque troveremo schiarite e la possibilità di emergere del sole soprattutto nelle ore del pomeriggio. Non ci sarà regione dove vedremo temporali con temperature anche molto alte. Le massime saranno a Bari con ventiquattro gradi. Sicuramente sarà interessante andare a vedere anche il movimento delle correnti e del vento che partiranno dal sud e si muoveranno verso nord. Sarà importante vedere se la situazione migliorerà ancora, come si spera, nei prossimi giorni quando il sole dovrebbe iniziare a prendere il sopravvento un po' ovunque.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: CIELO COPERTO E TEMPORALI SUL VERSANTE TIRRENICO (OGGI, 1 APRILE 2017) - L'Italia nella giornata di oggi, sabato 1 aprile 2017, si divide a metà con da una parte temporali decisi e cielo coperto e dall'altra invece sole e qualche nuvole. Si parte dal nord ovest dove troviamo neve mista a pioggia in Valle d'Aosta che porterà comunque il ghiaccio a non attecchirsi e a sciogliersi per la presenza dell'acqua. La pioggia si spingerà fino all'alto Trentino Alto Adige con temporali che si verificheranno al confine tra Piemonte e Lombardia. In Liguria invece ci saranno precipitazioni a Ponente e cielo coperto a Levante. Il cielo sarà coperto un po' ovunque con le uniche tracce di sole distinguibili tra le nuvole in Calabria e Sicilia. Nel pieno mar Tirreno troveremo poi forti temporali in tutta la parte settentrionale della Sardegna con cielo coperto e un po' di schiarite. Le temperature massime saranno comunque importanti con ventuno gradi tra Firenze, Napoli, Catanzaro e Palermo.

