ROBERTA RAGUSA / Video, Antonio Logli all’uscita della scuola materna: caos tra gli abitanti (ultime notizie)

Roberta Ragusa ultime notizie

ROBERTA RAGUSA, ULTIME NOTIZIE: IL VIDEO DI ANTONIO LOGLI SCATENA LE DOMANDE SUL SUO MANCATO ARRESTO (NEWS OGGI, 1 APRILE 2017) - Attorno al caso di Roberta Ragusa, l'opinione pubblica si è espressa sempre in modo alquanto severo nei confronti del marito Antonio Logli. A non convincere sarebbe stata soprattutto quella sua "indole menzognera" intravista anche dal giudice Elsa Iadaresta e descritta accuratamente nelle motivazioni della sentenza con la quale ha condannato l'uomo a 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie. Al termine del processo (lampo) di primo grado con rito abbreviato, Logli è stato ritenuto colpevole dell'uccisione e della distruzione di cadavere di Roberta Ragusa, misteriosamente scomparsa da Gello di San Giuliano Terme la notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012. Nonostante questo, però, lo stesso giudice che lo ha condannato per un reato così grave gli ha riconosciuto il solo obbligo di dimora negli orari notturni, quindi di giorno Antonio Logli può circolare libero. Ed è in questo suo momento di libertà che, come riporta Fabrizio Peronaci sul Corriere della Sera, il presunto assassino di Roberta Ragusa è stato di recente ripreso mentre esce a spasso svelto da una scuola materna. Ad immortalarlo è un video di circa 56 secondi nel quale l'uomo che viene definito l'elettricista di Gello è ripreso con un giaccone blu, pantaloni scuri ed un berretto che gli copre parzialmente il viso. La domanda che si pone il giornalista è la stessa che in tanti utenti del gruppo creato su Facebook dallo stesso e dedicato al Giornalismo Investigativo si sono posti: "E’ giusto che un reo riconosciuto responsabile di un crimine abietto circoli liberamente?". A tal proposito, gli avvocati di parte civile e la stessa procura di Pisa, dopo la sentenza di primo grado avevano immediatamente presentato ricorso al Tribunale del Riesame contestando la decisione del gip e chiedendo l'arresto immediato dell'uomo definito l'assassino della moglie Roberta Ragusa. Il Riesame, tuttavia, aveva respinto le richieste e ribadito lo scorso febbraio quanto emesso dal giudice, ovvero il solo obbligo di dimora in orari notturni e la comunicazione dei suoi spostamenti. Ora però, il video prontamente diffuso sul web, ha fatto indignare in tanti e il caso rischia di aggravarsi. "Cosa andava a fare l’uxoricida in una scuola materna? I piccoli alunni hanno per caso corso dei rischi? Le possibilità di movimento non andrebbero limitate?", si domanda Peronaci. Domande ancora una volta che si rincorrono, di bocca in bocca, tra gli abitanti di San Giuliano Terme e delle frazioni vicine, dove la popolazione continua a domandarsi come mai Antonio Logli non sia in galera dopo le pesantissime accuse a suo carico. Clicca qui per vedere il video.

