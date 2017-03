Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma M 2.0 a Macerata (1 aprile 2017, ora 1:40)

Terremoto Oggi e Meteo (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI M 2.0 IN PROVINCIA DI MACERATA (1 APRILE 2017) - La provincia di Macerata torna a registrare nuove scosse di terremoto: l'ultima è quella registrata oggi dalla Sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il sisma delle Marche è avvenuto alle 00:08 ed è stato di magnitudo M 2.0 sulla Scala Richter. L'epicentro del terremoto è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.02, longitudine 13.03 e ad una profondità di 9 chilometri. Il Comune più vicino è quello di Monte Cavallo, ma entro i 20 chilometri dall'epicentro si segnalano anche: Pieve Torina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Muccia, Serravalle di Chienti, Visso, Fiastra, Ussita, Acquacanina, Camerino, Preci, Sefro, Sellano, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera e Pioraco. Alle 22:44 di ieri, invece, una scossa della stessa intensità è stata registrata in Umbria e in questo caso il Comune più vicino all'epicentro del sisma è quello di Norcia, in provincia di Perugia.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: MALTEMPO NEL WEEKEND (1 APRILE 2017) - Il mese di aprile si apre con un weekend molto instabile dal punto di vista meteorologico, ecco allora le previsioni del tempo per oggi e domani. L'anticiclone Zefirus dovrebbe abbandonare l'Italia, quindi le correnti nordatlantiche potrebbero entrare nel Mediterraneo e creare una bassa pressione in particolare vicino la Sardegna. Oggi il tempo peggiorerà in Piemonte, Liguria, Lombardia, Sardegna settentrionale e entro la notte anche in Toscana, Umbria e Lazio. Su queste regioni potrebbero registrarsi piogge e temporali. Le zone orientali del Paese, invece, come riportato da IlMeteo.it, saranno più soleggiate. Domani, invece, le piogge e i temporali interesseranno in particolare i settori occidentali: Nordovest, le zone tirreniche centrali e meridionali, oltre che le due isole maggiori. Precipitazioni sono previste anche sui versanti orientali, ma in questo caso saranno intermittenti e di quantità minore. Con le precipitazioni le temperature tenderanno a diminuire.

© Riproduzione Riservata.