AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: code su A26 e A9 (ultime notizie, oggi 10 aprile 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 10 APRILE 2017). LUNGHE CODE NELLA NOTTE - Sarà importante nelle prime ore della giornata di oggi, lunedì 10 aprile 2017, controllare con attenzione anche le diverse situazioni che riguarderanno il traffico. Infatti sono molte le situazioni che lasciano grande preoccupazione anche per le prime ore della giornata. Nella notte il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, ha sottolineato come ci sia stata una coda di oltre due chilometri sull'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce al chilometro 29.9 direzione Gravellone toce tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada. Inoltre è stato segnalato traffico congestionato sull'A9 Como-Svizzera al chilometro 42.3 direzione Svizzera tra Ponte Chiasso e Chiasso. Staremo a vedere se nella giornata di oggi ci saranno altri problemi in merito.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 10 APRILE 2017). LAVORI NELLA NOTTE SULLA STRADA VARESE-GAZZADA - Durante la notte il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, ha segnalato la presenza di lavori sulla Strada Varese-Gazzada. Il tutto ha portato alla chiusura dell'allacciamento bivio SC VA-Gazzada/ A8 MI-VA fino alle ore sei di questa mattina in direzione da Buguggiate. Sicuramente è una situazione a cui si dovrà fare attenzione, soprattutto per chi si muoverà in quella direzione nelle prime ore della mattina. Il portale consiglia verso Varese di prendere l'uscita Gazzada su A8 Milano-Varese e invece per chi proviene da Bugginate di andare a prendere l'uscita Varese sempre su A8 Milano-Varese. La sensazione è che non ci debbano essere problemi su questa strada nella giornata di oggi, ma il consiglio è sempre quello di fare grande attenzione perché comunque possono accadere anche degli imprevisti nei lavori. Il sito istituzionale sarà da consultare perchè aggiornato in tempo reale ora dopo ora.

