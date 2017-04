Attentati Chiesa in Egitto/ Isis, ad Alessandria e Il Cairo: i testimoni, "corpi smembrati" (ultime notizie)

Attentati ad Alessandria e Il Cairo (Immagine d'archivio - LaPresse)

ATTENTATI CHIESA EGITTO ISIS AD ALESSANDRIA E IL CAIRO. I TESTIMONI "NUMEROSI I CORPI SMEMBRATI" (10 APRILE 2017) - La religione non c'entra con gli attentati avvenuti ieri in Egitto. Questa la posizione del Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, che ha manifestato la propria vicinanza alle famiglie copte colpite dai due kamikaze. Il religioso ha richiesto inoltre a tutti i fedeli, in special modo ai cristiani torinesi, di fare un momento di riflessione e preghiera, "di azione politica per testimoniare concretamente il diritto umano e sociale alla libertà religiosa". Come sottolinea a La Repubblica, quanto accaduto in Egitto alla comunità copta è segno di fanatismo che si "maschera da intolleranza religiosa", un tentativo di giustificare azioni criminose abominevoli che non sono associabili ad alcun tipo di fede. Intanto è confermata, sottolinea Al Jazeera, la rivendicazione dell'ISIL per gli attentati di Tanta ed Alessandria. Il gruppo terrorista avrebbe infatti confermato il proprio coinvolgimento tramite il sito Amaq,

ATTENTATI CHIESA EGITTO ISIS AD ALESSANDRIA E IL CAIRO. I TESTIMONI "NUMEROSI I CORPI SMEMBRATI" (10 APRILE 2017) - In seguito alle esplosioni che hanno colpito la comunità copta in Egitto, una minoranza cristiana, il Presidente Abdel Fattah el-Sisi ha ordinato alle sue truppe di distribuirsi in tutto il territorio per proteggere i punti vitali ed ha imposto uno stato d'emergenza che durerà tre mesi. Sui social, alcuni egiziani avrebbero inoltre lodato l'intervento di due agenti di Polizia che sono riusciti a fermare il kamikaze e che sono rimasti uccisi nell'esplosione. I testimoni, sottolinea ancora Al Jazeera, hanno descritto l'episodio come caotico e sanguinoso, in cui era possibile vedere corpi smembrati sul pavimento della chiesa di San Marco, ad Alessandria. Un altro testimone ha assistito invece al momento in cui le fiamme hanno divampato verso il soffitto della struttura, "un fumo denso, non si poteva vedere nessuno", rivela, "abbiamo sentito solo delle voci che ci hanno detto di uscire in fretta".

