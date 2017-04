Frasi Auguri Buona Pasqua 2017/ Sms, biglietti e ricette: cosa cucinare? (10 aprile 2017)

Auguri Buona Pasqua 2017

BUONA PASQUA 2017: AUGURI, SMS, BIGLIETTI E RICETTE. COSA CUCINARE? (10 APRILE 2017) - Manca appena una settimana alla Santa Pasqua 2017, che ufficialmente ha aperto i battenti già nella Domenica delle Palme che si è svolta ieri. Già da ora i fedeli si trovano in cammino, sia dal punto di vista spirituale che materiale, per avvicinarsi al Signore e approfondire il proprio credo. Per questo fioccano già gli auguri di una Buona Pasqua 2017, da fare ad amici e parenti, così come a conoscenti. Durante un evento simile, volto all'unione ed alla fratellanza, i cattolici e i cristiani dispendiano frasi augurali per trasmettere la propria vicinanza anche a coloro che vedono di rado. Essenziali per esprimere il proprio affetto per i propri cari, ma anche per augurare una giornata di pace ai fedeli di altre religioni. Si spazia quindi dai messaggi di testo da inviare tramite Whatsapp o sms, fino alle frasi da allegare ai bigliettini colorati, magari abbinati a uova e capretti di marzapane. Un compito apparentemente semplice, che tuttavia spinge verso un interrogativo: come augurare Buona Pasqua 2017 in modo originale? In aiuto siti e portali dedicati, di cui vi facciamo qualche esempio di seguito.

http://www.cartoline.it/auguri-di-pasqua.htm

http://www.frasionline.it/frasi-auguri-pasqua.htm

http://www.pensieriparole.it/frasi-per-ogni-occasione/auguri-di-pasqua/pag1

http://www.auguripasqua.com/

http://www.auguri.it/pasqua/

https://www.framor.com/di-buona-pasqua/



BUONA PASQUA 2017: AUGURI, SMS, BIGLIETTI E RICETTE. COSA CUCINARE? (10 APRILE 2017) - Gli auguri di Buona Pasqua 2017 non sono i soli a preoccupare gli italiani. Se da un lato è difficile, per molti, trovare un pensiero da dedicare a parenti e amici, dall'altra riemerge un'annosa questione: cosa cucinare in questa giornata? Da tempo ormai, in previsione della Santa Pasqua, circolano sui social messaggi e foto che puntano alla protezione e benessere degli animali. Il motivo? Il tradizionale pranzo pasquale a base di capretto o agnello, che smuove le coscienze anche dei meno animalisti. Una scelta che si discosta da quella vegana e vegetariana, che da decenni invita la comunità a dirigersi verso alternative meno "sacrificali". E' già attiva, infatti, la campagna "no alla mattanza" e l'invito dell'associazione Animalisti di salvare capretti e agnelli da macellazione certa. Eppure il problema rimane: cosa cucinare? Per accontentare tutti i palati, i siti dedicati alla cucina Vegan propongono un primo di gnocchi di ceci al pomodoro, semplice quanto gustoso, seguito da zucchine ripiene vegane, farcite con riso, cereali, spinaci o qualsiasi altro alimento si voglia. E per finire la colomba pasquale, un vero must della Pasqua 2017, ma sempre vegan. Niente uovo o burro, quindi, ma margarina, farina di farro e zucchero di canna integrale.

© Riproduzione Riservata.