IGOR IL RUSSO/ Chi è Igor Vaclavic, Budrio: il criminale braccato da 800 agenti nel bolognese (10 aprile 2017)

Immagine d'archivio

IGOR IL RUSSO, IGOR VACLAVIC BUDRIO: IL CRIMINALE BRACCATO DA 800 AGENTI NEL BOLOGNESE (10 APRILE 2017) - Ancora in fuga Igor Vaclavic, ormai conosciuto come Igor il Russo. Le autorità stanno continuando a cercarlo nelle campagne a confine fra Bologna e Ferrara, ad altezza di Molinella. Il dispiegamento delle forze speciali e di 800 uomini, impegnati nella caccia all'uomo, fanno pensare che entro breve Igor Vaclavic potrebbe essere catturato. Per ora non emergono notizie a riguardo, ma il movimento che si vive al comando di Molinella, fanno intuire che l'impegno delle autorità sia senza sosta ormai da molte ore. Risale a ieri sera l'ultimo avvistamento del russo, in realtà presumibilmente di nazionalità slava, e considerato l'assassino di Davide Fabbri, il barista di 50 anni di Riccardina di Budrio, ucciso nei giorni scorsi. Il vantaggio di Igor Vaclavic, sottolinea Il Resto del Carlino, è la profonda conoscenza che il criminale, ricercato a livello europeo, ha della zona in cui si è rifugiato già da ieri. In passato, infatti, Vaclavic si era nascosto per diversi anni nella stessa area.

IGOR IL RUSSO, IGOR VACLAVIC BUDRIO: IL CRIMINALE BRACCATO DA 800 AGENTI NEL BOLOGNESE (10 APRILE 2017) - Le forze dell'ordine hanno messo in campo tiratori scelti e cani molecolari per la cattura di Igor Vaclavic. Il luogo in cui potrebbe essersi nascosto potrebbe trovarsi all'interno della palude che ssi trova nelle oasi naturali di Campotto e Marmorta. Nelle ultime ore è stato perlustrato a lungo anche il fiorino che Igor Vaclavic ha abbandonato in seguito al posto di blocco delle autorità, allontanandosi poi a piedi. All'interno sono stati ritrovati un giubbotto ed una bicicletta, mentre continuano le analisi dei due fucili ritrovati in precedenza in un casolare di Ozzano e che potrebbero appartenere a Igor Vaclavic. Il Comandante provinciale dei Carabinieri, Andrea Desideri, si dichiara intanto sicuro di poter acciuffare il presunto killer di Davide Fabbri. "Potrebbe avere più di un covo", rivela,"seguiamo ogni pista possibile e immaginabile".

© Riproduzione Riservata.