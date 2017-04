ISABELLA NOVENTA / Gli sms, i dubbi sulla premeditazione e la mancanza del corpo (Ultime notizie)

Isabella Noventa, ultime notizie

ISABELLA NOVENTA, ULTIME NOTIZIE: ANCHE IL FRATELLO PAOLO CONVINTO DELLA PREMEDITAZIONE (NEWS, 10 APRILE 2017) - Tra circa un mese prenderà ufficialmente il via il processo sul delitto di Isabella Noventa e che vedrà alla sbarra il cosiddetto trio diabolico. Freddy Sorgato, la sorella Debora e la sua ex amante Manuela Cacco sono tutti indagati del reato di omicidio volontario e premeditato e distruzione di cadavere della 55enne della quale si sono misteriosamente perse le tracce la notte tra il 15 ed il 16 gennaio dello scorso anno. Nelle ultime ore, sono emersi numerosi sms shock che i tre presunti assassini si sono scambiati sia prima che dopo il delitto. Interessanti quelli inviati da Manuela Cacco a Debora Sorgato e che bene evidenzierebbero la premeditazione dell'omicidio di Isabella Noventa. Oltre agli inquirenti, ne è convinto anche Paolo Noventa, fratello della vittima e che in una recente intervista al quotidiano Il Mattino di Padova ha ribadito: "Gli sms che si sono scambiati Freddy, Manuela e Debora sono l’ulteriore prova che l’omicidio di mia sorella era premeditato". L'uomo non ha avuto affatto parole clementi nei confronti dell'autotrasportatore con la passione per il ballo e che con la sorella Isabella portava avanti una relazione oltremodo burrascosa (la riprova arriva sempre dalle centinaia di sms al vaglio degli inquirenti): "Freddy era un vendicativo e le aveva teso una trappola per vendetta".

ISABELLA NOVENTA, ULTIME NOTIZIE: UN TASER USATO NELL’AMBITO DEL DELITTO? I DUBBI DEL FRATELLO (NEWS, 10 APRILE 2017) - Un omicidio premeditato e studiato sin nei minimi dettagli, quello della 55enne di Albignasego, Isabella Noventa. A portare avanti questa tesi con estrema determinazione sono gli inquirenti che da oltre un anno indagano sul giallo della segretaria, ma anche la famiglia della stessa vittima. La conferma arriverebbe da un sms clamoroso scritto dalla tabaccaia veneziana all'amica e complice Debora Sorgato. La Cacco tranquillizza la sorella di Freddy con una frase shock e che lascerebbe pochi dubbi sul reale significato: "A quest’ora domani tutto sarà sistemato". Gli sms ritenuti interessanti ai fini del giallo su Isabella Noventa non riguardano solo quelli scambiati tra le due donne ma anche un messaggio che il dicembre precedente all'uccisione della segretaria Freddy Sorgato inviò ad un suo amico chiedendogli di potergli sistemare un taser, ovvero uno storditore elettrico. La stessa arma da difesa fu sequestrata dopo l'omicidio di Isabella, non funzionante. Nel medesimo periodo, come riporta Il Mattino di Padova, Manuela Cacco chiese ad un amico se gli procurava un taser. "Per carità forse entrambi volevano difendersi in casa ma, forse, lo hanno usato su mia sorella", ha commentato il fratello della vittima, che dall'inizio del giallo ha studiato tutte le carte dell'intricata inchiesta senza nascondere i suoi dubbi atroci sul trio diabolico presto a processo.

ISABELLA NOVENTA, ULTIME NOTIZIE: IL GRANDE MISTERO ATTORNO AL CADAVERE (NEWS, 10 APRILE 2017) - A distanza di quasi un anno e mezzo dall'omicidio di Isabella Noventa, restano ancora molti tasselli mancanti nel giallo. Oltre al movente del delitto commesso, secondo l'accusa, da Manuela Cacco, Freddy e Debora Sorgato, la maggiore mancanza per la famiglia della segretaria 55enne è rappresentata dal cadavere. Più volte, nel corso dell'inchiesta, la madre ed il fratello della donna uccisa si sono appellati ai tre indagati affinché potessero rivelare dove avevano occultato i poveri resti di Isabella Noventa, ma da parte loro non è mai giunta alcuna parola al riguardo, se non commenti di derisione. Ora, a poco meno di un mese dall'inizio del processo che si pone l'obiettivo di fare finalmente chiarezza sull'intricato caso, a rilasciare un commento al quotidiano online Il Mattino di Padova è stato l'avvocato della famiglia Noventa, Gian Mario Balduin. Il legale ha ribadito l'importanza degli sms i quali inchioderebbero definitivamente alle proprie responsabilità i fratelli Sorgato e la tabaccaia veneziana. A sua detta, dal loro contenuto sarebbe emersa "l’enorme cattiveria di queste persone che hanno ammazzato una donna, senza farsi il minimo problema". La speranza, ora, è quella di dare una giusta condanna ai veri responsabili, "e speriamo dicano dov’è il corpo visto che non avrà più senso tenerlo nascosto", ha chiosato l'avvocato Balduin.

© Riproduzione Riservata.