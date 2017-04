OMICIDIO A LODI/ Prostituta uccisa in casa: un uomo fortemente indiziato sotto interrogatorio

Immagine di repertorio

OMICIDIO A LODI, PROSTITUTA UCCISA IN CASA: NUMEROSE LE FERITE MORTALI - Si è trattato di un "omicidio violentissimo" quello che si è consumato ieri mattina a Lodi a scapito di una prostituta colombiana. Lo ha riferito il procuratore Domenico Chiaro, come rivela Il Giorno, rivelando nuovi dettagli inquietanti relativi alle modalità di ritrovamento della vittima ed alle ferite riportate. A permettere il ritrovamento del corpo senza vita della donna è stato un suo vicino di casa, insospettito dalla presenza di macchie di sangue fresco sul pavimento dell'ascensore. A quel punto, dopo averle seguite, è giunto alla porta d'ingresso dell'appartamento nel quale viveva la vittima, un piccolo bilocale, dando così l'allarme alle forze dell'ordine. Giunta sul posto, la polizia ha trovato il corpo della donna riverso sul pavimento, seminudo e totalmente coperto di sangue. Sul viso un cuscino, forse messo dal suo assassino al fine di non farla urlare mentre la colpiva ripetutamente con una serie di coltellate al torace, al volto, al collo ed all'avambraccio destro, queste ultime inferte durante un vano tentativo della vittima di difendersi. Nella palazzina divenuta il luogo dell'omicidio, la 65enne colombiana residente a Piacenza con un figlio, era solita accogliere molti suoi clienti.

OMICIDIO A LODI, PROSTITUTA UCCISA IN CASA: UN UOMO INDIZIATO, PRESTO UN FERMO? - Per l'omicidio della prostituta uccisa in casa a Lodi, è sotto interrogatorio da ieri sera un uomo fortemente indiziato. Non si esclude che già da questa mattina potrebbe sopraggiungere un fermo del presunto responsabile. Al momento, tuttavia, non sarebbe ancora stata trovata l'arma del delitto. La vittima, come ha rivelato il procuratore di Lodi, è stata trovata in un lago di sangue. L'appartamento trasformatosi nel luogo del delitto veniva condiviso dalla donna e da un'amica, anche lei prostituta. Qui sarebbe avvenuta una vera e propria lotta tra la 65enne e il suo assassino, come evidenziato dai segni trovati al suo interno. Oltre alle tracce di sangue in ascensore, gli inquirenti avrebbero trovato un'impronta di sangue del piede nudo della donna anche sul pianerottolo, insieme a quella di una scarpa, verosimilmente di un uomo e che potrebbe appartenere proprio al suo killer. L’attesa è ora per il possibile fermo che potrebbe scattare proprio in queste ore e che potrebbe interessare l’uomo, già da ore sotto interrogatorio e fortemente indiziato.

